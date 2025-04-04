ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump’ın, Elon Musk’ı göz ardı etmeyeceğini ve söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

JD Vance, Elon Musk’ın Donald Trump’ın ekibinde etkili bir danışman olarak kalmaya devam edeceğini dile getirdi. JD Vance, Elon Musk’ın D.O.G.E. Başkanı olması nedeniyle özel hükümet çalışanı (SGE) görev süresi dolsa dahi Trump’ın yönetimiyle yakın ilişkisini sürdüreceğini belirtti.

Vance’in bu açıklamaları, Politico’da yer alan ve Elon Musk’ın Washington D.C.’deki etkisinin azalacağını iddia eden haberin ardından geldi. JD Vance bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti ve yalanladı.

Donald Trump, Elon Musk’la İlişkisini Sürdürmeyi Planlıyor

Özel hükümet çalışanları yılda toplam 130 gün görev yapabiliyor. Ancak bu süre birkaç yıla yayılabiliyor. Vance, Musk’ın yönetimde resmi bir pozisyonda bulunmasa da Trump ve kendisi için önemli bir danışman olmaya devam edeceğini belirtti.

İlgili: Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

New York Times’ın haberine göre, Trump’ın “dünyanın en zengin adamıyla bağlarını koparmak gibi bir niyeti yok”. Washington Post ise Musk’ın Wisconsin’deki seçim yenilgisine rağmen siyasette etkili bir figür olarak kalmayı hedeflediğini bildirdi.

Musk, ABD Halkı Tarafından Pek Desteklenmiyor

Musk, SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olmasının yanı sıra DOGE projesini yönetmesiyle de dikkat çekiyor. Ancak son anketler, ABD halkının büyük bir kısmının Musk’ın kararlarından memnun olmadığını gösteriyor.

Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece %39’u Musk’ın hamlelerini olumlu buluyor. %57’lik kesim ise Musk’a karşı olumsuz bir görüşe sahip.

Marquette Hukuk Fakültesi’nin ulusal anketinde, Musk’ın DOGE kapsamında yaptığı çalışmalar %41’lik bir onay oranı alırken, genel onay oranı %38’de kaldı.

Quinnipiac Üniversitesi’nin anketinde katılımcıların %54’ü, Musk ve DOGE’un ABD’ye zarar verdiğini belirtti.

Fox News anketine göre, Musk’ın onay oranı %40’ta kalırken, %58’lik bir kesim onun kararlarını onaylamadığını belirtti.

Musk’ın Tesla showroom’larında düzenlenen protestolar gibi olaylar, kamuoyundaki olumsuz algının arttığını gösteriyor. Ancak Trump, Musk’ın çalışmalarını överek “harika bir iş çıkardığını” ve hükümet israfı ile dolandırıcılığı ortaya çıkardığını söyledi.

Cumhuriyetçiler ise Musk konusunda bölünmüş durumda. Bazıları onun siyasi bir yük haline geldiğini düşünürken, Demokratlar uzun süredir onu hedef tahtasına koymuş durumda.