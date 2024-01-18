Donald Trump, Merkez Bankası Dijital Para Birimi olarak adlandırılan CBDC’leri eleştiren ve CBDC’leri özgürlüğe tehdit olarak yorumlayan ABD Başkan adayları arasına katıldı.

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 5 Kasım’da gerçekleştirilecek. ABD’de seçim yaklaşırken 2017-2021 yılları arasında görev yapan eski başkan Donald Trump da bir kez daha seçimlere girmeye hazırlanıyor.

Seçim kampanyasına devam eden Donald Trump, sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Trump’ın kısa bir süre önce yaptığı bir açıklama, kripto para piyasasını da yakından ilgilendiriyor. Donald Trump saatler önce yaptığı açıklamada ABD Başkanlık seçimlerini kazanması haline CBDC’lere asla izin vermeyeceğini kaydetti.

Donald Trump, eleştirisinde CBDC’leri, özgürlüğe yönelik bir tehdit olarak yorumladı.

CBDC’lerin ABD’de Hoş Karşılanmayacağına İnanıyor

Donald Trump geçmişte Bitcoin ve kripto paraları da ağır şekilde eleştirmişti. Görünüşe bakılırsa Trump şimdi de CBDC’ler için benzer duyguları paylaşıyor. Seçim kampanyası kapsamında 17 Ocak’ta Portsmouth, New Hampshire’da bir konuşma yapan Donald Trump, ABD Başkanı olması halinde, halkı korumak için CBDC çalışmalarını durduracağına söz verdi.

Donald Trump’ın CBDC’lere ilişkin açıklamasından bir kesit şu şekilde:

Başkanınız olarak, bir CBDC’nin oluşturulmasına asla izin vermeyeceğim. Böyle bir para birimi federal hükümete, bizim federal hükümetimize paranız üzerinde mutlak bir kontrol sağlayacaktır. Paranızı alabilirler, gittiğini bile anlamazsınız.

Donald Trump ayrıca CBDC’leri özgürlüğe yönelik bir tehdit olarak tanımladı. Öte yandan ABD Başkan adayı ve Florida’nın şu anki Valisi Ron DeSantis de seçimi kazanması halinde CBDC’lere izin vermeyeceğine yönelik bir açıklamada bulunmuştu.

Bir diğer ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr, ise 2023 yılının Temmuz ayında yaptığı açıklamada ekibinin Bitcoin’i desteklediğini ifade ederek CBDC’lere karşı çıkmıştı.

Dünyanın Dört Bir Yanındaki CBDC Çalışmaları

Her ne kadar ABD’nin Başkan adayları CBDC’ler konusunda pek de istekli görünmese de dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, CBDC çalışmalarını hızlandırmış durumda. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Rusya’da CBDC’lerin 2025 yılına kadar ülke çapında yaygınlaştırılması planlanıyor. Rusya, 2023 yılının Ağustos ayında dijital ruble için pilot çalışmalarını başlatacağını duyurmuştu.

Öte yandan Brezilya’da da CBDC projesinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor, İsviçre Ulusal Bankası da kendi CBDC’nin testlerine başlamayı planlıyor.

Yakın zamanda Kanada’da gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları, Kanada vatandaşlarının büyük bir kısmının CBDC’lere karşı olduğunu gösteriyor.

Son olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) da günler önce iki yıllık bir araştırma programının tamamlanmasının ardından dijital euro projesinin bir sonraki aşamasına geçeceğini açıkladı.