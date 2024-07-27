Dünyanın en büyük Bitcoin konferansı olarak nitelendirilen Bitcoin2024, Nashville, Tennessee’de tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte dün Michael Saylor ve ABD Başkan Adayı Robert F. Kennedy Jr. gibi önde gelen isimler konuşma yaptı.

Kennedy seçimleri kazanması halinde ABD federal hükümetinin 615 milyar dolarlık BTC satın alacağına söz verdi. Kennedy bu hamlesiyle bir değer saklama aracı olarak Bitcoin’in konumunu güçlendirmeyi ve ABD rezervlerinde altına rakip hale gelmesini amaçlıyor.

Kennedy konuşmasında gerçek Bitcoin adayının Donald Trump değil kendisi olduğunu söyledi. Kennedy seçilmesi halinde ABD rezervlerinde Bitcoin’in altınla rekabet edeceğini söyledi. Kennedy şunları kaydetti:

Bitcoin dürüst bir para birimi, iş kanıtı tabanlı bir para birimi. Her şey defterde ve merkeziyetsiz. Demokrasi için yapmamız gereken bu. Federal hükümetin Bitcoin almaya başlamasını ve görev sürem boyunca altın kadar Bitcoin tutmasını istiyorum.

Şu anda ABD, 579 milyar dolarla dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip. Kennedy, seçimleri kazanması halinde ABD federal hükümetinin aynı miktarda BTC tutacağını söyledi.

Kennedy’nin bu açıklaması, ABD Senatörü Cynthia Lummis ve Donald Trump’ın da Bitcoin2024 konferansında BTC’yi stratejik rezerv varlığı olarak ilan edebileceğine dair spekülasyonların ortasında geldi. Başlangıçta Trump’ın Bitcoin Konferansı’nda Bitcoin’i ulusal rezerv olarak ilan edeceği belirtiliyordu. Daha sonrasında bu duyuruyu Lummis’in yapacağı iddia edildi.

Son birkaç ay içerisinde Donald Trump, kripto paralar konusunda “U dönüşü” yaptı ve kendisini kripto para yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırdı. Önde gelen Bitcoin destekçilerinden Robert Kiyosaki, ABD’nin geleceği için takipçilerini Trump’a oy vermeye davet etti.

Trump hükümetinde 21 Temmuz 2017 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Anthony Scaramucci de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Scaramucci, Trump’ın kripto para yanlısı hamlelerini oy oranını ve kampanya bağışlarını arttırmak için stratejik bir hamle olarak nitelendiriyor.