ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Haris, bayrağı devraldı.

2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın kripto para yanlısı bir görünüm çiziyor. Bununla birlikte Demokratların adayı Kamala Harris’in kripto para sektörüne yönelik düşünceleri ise belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizliğin ortasında Kamala Harris, kripto para sektöründen önemli bir ismi ekibine dahil etti. Reuters’ta yer alan habere göre Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eski danışmanı ve geçmişte Binance’in Danışma Kurulu’nda yer alan David Plouffe’u stratejiden sorumlu kıdemli danışmanı olarak görevlendirdi.

David Plouffe, Kamala Harris’in ekibine katılmadan önce Alchemy Pay’de küresel stratejik danışman olarak görev yapıyordu. Bu pozisyonda, şirketin stratejilerinin belirlenmesi, düzenleyici uyumluluk sağlanması ve hükümet ilişkilerinin yönetimi konularında önemli çalışmalar yürüttü.

Bununla birlikte Kamala Harris kısa bir süre önce ABD Hazine Bakanlığı’nda terörizm ve mali istihbarat konularında görev yapmış olan Brian Nelson’u danışman olarak atadı. Bu atamalar, Harris’in kripto para sektörüne karşı daha dostane bir yaklaşım benimseyebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Brian Nelson, ABD Hazine Bakanlığı’nın geride bıraktığımız yıl Binance’e karşı yürüttüğü kara para aklama ve yaptırım çalışmalarında yer almıştı. Buna rağmen Brian Nelson, kripto para sektörüne karşı açık fikirli olduğu ve inovasyonu engellemekten çok yasadışı faaliyetleri düzenlemeye odaklandığı belirtiliyor.

Blockchain girişimi Digital Chaber’ın baş politika yetkilisi Cody Carbone, Bitwise baş yatırım yetkilisi Matt Hougan’ın paylaşımına yaptığı yorumda Nelson’ın yıllardır Kamala Harris ile çalıştığını söyledi.

Kamala Harris geride bıraktığımız ay Bitcoin 2024 konferansında konuşma yapmayı reddetmişti. Bu gelişme, Kamala Harris’in kripto paralar konusunda Donald Trump kadar pozitif olmadığına dair iddiaları gündeme getirmişti.

Harris, kısa bir süre önce Minnesota Valisi Tim Walz’ı Başkan Yardımcısı adayı olarak tanıttı. Her ne kadar Walz kripto paralara ilişkin herhangi bir açıklama yapmasa da geride bıraktığımız hafta kripto ATM’lerini kullanan yeni müşteriler için günlük maksimum işlem limitini 2.000 dolar olarak belirleyen bir yasayı imzalamıştı.

Son atamalar, Kamala Harris’in kripto para sektörüyle etkileşim kurmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.