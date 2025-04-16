Trump yönetimi, Bitcoin rezervi finansmanı için gümrük vergileri ve altın sertifikalarının yeniden değerlemesi gibi alternatif kaynakları gündeme getirdi.

Bitcoin için Yeni Bir Rezerv Fonu Yolda

Başkan’ın Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi İcra Direktörü Bo Hines, Beyaz Saray’da yatırımcı Anthony Pompliano’ya verdiği röportajda, rezervin devletin mevcut bütçesine dokunmadan, dış kaynaklardan finanse edileceğini söyledi. Özellikle ticaret vergileri ve Hazine’deki altın rezervlerinin güncel fiyatla yeniden değerlendirilmesi öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Alternatif Gelir Modelleri Masada

Hines, “Çok yaratıcı yollar üzerinde çalışıyoruz. Gümrük vergileri olabilir, başka şeyler olabilir. Bu işi yapmanın sayısız yolu var.” İfadelerini kullandı. Bu yöntemlerle hükümet, mevcut varlıklarını satmadan Bitcoin alabilecek bir mali esneklik yaratmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ve Hazine dahil olmak üzere birçok devlet kurumu arasında koordineli bir çalışma yürütülüyor.

Altın Sertifikaları Yeniden Hesaplanabilir

Giderek daha fazla destek gören fikirlerden biri de 2025 Bitcoin Yasası. Senatör Cynthia Lummis öncülüğünde hazırlanan bu yasa tasarısı, ABD Hazinesi’nin elindeki altın sertifikalarının değerinin piyasa fiyatına göre güncellenmesini öngörüyor.

Şu an bu sertifikalar ons başına sadece 43 dolardan kaydediliyor. Oysa piyasa değeri 3 bin 200 dolar civarında konumlanıyor. Sertifikaların bu fiyata göre yeniden değerlenmesiyle kâğıt üzerinde büyük bir fazlalık oluşacak. Bu da, fiziksel altını satmadan Bitcoin almak için kullanılabilecek.

İlk kaynak: El Konulan Bitcoin Varlıkları

Yeni oluşturulacak Bitcoin Rezervi’nin ilk fonu, suç ve yolsuzluk davalarında el konulan BTC’lerden sağlanacak. Böylece vergi mükelleflerine ek yük binmeden bir başlangıç yapılacak.

Ayrıca rezervin büyütülmesi için, iç portföy dengesi ayarlamaları ve dış gelir kaynaklarının artırılması gibi bütçeye nötr yöntemler de araştırılıyor.

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Dijital Varlıklara Ulusal Çerçeve Hazırlanıyor

Beyaz Saray yalnızca rezerv planlamıyor; aynı zamanda kapsamlı bir ulusal dijital varlık stratejisi üzerinde de çalışıyor. Hines’e göre bu yeni çerçeve; tokenlaştırma, staking ve stablecoin geliştirme gibi konularda federal düzeyde netlik sağlayacak.

Hines, Başkan Trump’ın seçim vaatlerinden biri olan “ABD’yi kriptonun merkezi yapma” hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

29 yaşındaki Hines ayrıca blockchain teknolojisini Amerikan finans sistemini modernize etmenin anahtarı olarak görüyor. Geleneksel bankacılığı “yavaş, pahalı ve şeffaflıktan uzak” bulduğunu söyleyen Hines, blockchain’in bu sorunlara çözüm sunduğunu ifade etti.