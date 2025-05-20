ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Coinbase’deki son veri sızıntısına ilişkin cezai soruşturma başlattı.

DOJ, Coinbase’in yurt dışındaki müşteri hizmetleri personeline rüşvet verilerek yapılan ihlalle ilgili soruşturma gerçekleştiriyor. Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD’li yetkililer, Coinbase’den hassas kullanıcı verilerinin çalınmasında, yurt dışındaki destek personeline rüşvet verilerek hacker’ların nasıl erişim sağladığını araştırıyor.

Soruşturmanın, DOJ’un Washington’daki ceza birimi tarafından yürütüldüğü belirtildi. Özellikle Hindistan’daki müşteri hizmetleri çalışanlarının hedef alındığı bildirildi.

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Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şirketin hem ABD Adalet Bakanlığı hem de diğer ulusal ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını ve faillerin cezalandırılması yönündeki çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Grewal, şirketin kendisinin bu soruşturmanın hedefinde olmadığını da ekledi.

Coinbase, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, hacker’ların sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanıcı verilerini ele geçirdiğini ve ardından 20 milyon dolarlık fidye talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Ancak regülatörlere yapılan bildirime göre, bu fidye talebi aslında daha önce, 11 Mayıs’ta anonim bir e-posta ile iletildi. Borsanın olayı kamuoyuna açıklamasının neden birkaç gün sürdüğü ise halen netleşmedi.

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Şirketin açıklamasına göre saldırganlar; kullanıcıların ad, adres, telefon numarası, resmi kimlik ve diğer hesap bilgilerine erişim sağladı. İhlalin başlangıcının Ocak ayına kadar uzanabileceği düşünülüyor. Olayda dahli olduğu belirlenen müşteri hizmetleri personelinin işine son verildi ve şirket bu olayın 400 milyon dolara kadar maliyeti olabileceğini tahmin ediyor.

Coinbase, saldırının kullanıcıların yalnızca çok küçük bir bölümünü, yüzde 1’den azını, etkilediğini iddia ediyor. Ancak, etkilenenler arasında Sequoia Capital yönetici ortağı Roelof Botha da bulunuyor ve onun da kişisel bilgileri ele geçirildi.