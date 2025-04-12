ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para endüstrisi açısından önemli bir karar alarak, kripto borsaları, geliştiriciler ve kullanıcılar hakkında düzenleyici ihlaller nedeniyle artık ceza davası açmayacağını duyurdu.

Bu kararla birlikte, doğrudan kriptoyla bağlantılı suçları takip eden özel ekip olan Ulusal Kripto Para Suçlarıyla Mücadele Ekibi (NCET) de dağıtıldı.

Strateji Değişikliği

Hafta başında DOJ personeline gönderilen yazılı açıklamada, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, yeni politikanın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti. Bu belge, ertesi gün DeFi Education Fund’un yöneticisi Amanda Tuminelli tarafından X’te paylaşıldı.

Blanche, bakanlığın artık dijital varlıkları ceza soruşturmalarıyla kontrol etmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, “Adalet Bakanlığı bir kripto regülatörü değildir.” diyerek önceki yönetimin “cezalandırarak düzenleme” yaklaşımını sert bir dille eleştirdi.

Açıklamada, borsalar, cüzdanlar ve mixing (karıştırma) hizmetleri gibi platformların son kullanıcılarının eylemleri nedeniyle ya da kasıtsız düzenleyici hatalar yüzünden dava edilmeyeceği açıkça belirtildi.

İlgili: ABD Temsilciler Meclisi, Stablecoin Yasasını Kabul Etti

Özellikle Banka Gizliliği Yasası (BSA), lisanssız para transferi veya federal menkul kıymet ve emtia yasaları gibi konuların, artık kripto davalarında suçlama gerekçesi yapılmaması talimatı verildi.

Bunun yerine DOJ, kripto parayı dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti veya terör gibi ciddi suçlarda kullanan kişilere odaklanacak.

Ayrıca, yeni politika ile uyuşmayan tüm mevcut soruşturmaların da sonlandırılması istendi. Adalet Bakanlığı, ceza birimiyle koordineli şekilde ilerleyecek.