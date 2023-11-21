ABD hükümeti, Binance yönelik yıllardır devam eden suçlamaları düşürebilir. Elbette yüklü bir ceza ödemesi karşılığında.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Binance hakkında yıllardır devam eden soruşturmaların düşürülmesi için 4 milyar doları aşkın miktarda ceza ödenmesini talep ediyor. Bu aynı zamanda Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) hakkındaki muhtemelen kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri gibi suçlamaların da düşürülmesini içeriyor.

Bloomberg’te yer alan habere göre ABD Adalet Bakanlığı ile Binance arasındaki uzlaşma anlaşmasına ilişkin bir sonraki güncellme, Kasım ayının sonu gibi erken bir tarihte gelebilir. Eğer Binance, ABD Adalet Bakanlığı’nın bu teklifini kabul ederse bu, kripto para tarihinde şimdiye kadarki en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçecek.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişi, ABD Adalet Bakanlığı’nın bu talebinin, Binance’i gereken şekilde cezalandırırken, faaliyetlerine devam etmesine izin vermek ve kripto piyasasında düşüşe neden olmamak arasında “bir denge kuracağını” ifade etti. Bu gelişmenin ardından BNB fiyatı hızla yükselişe geçti ve yaklaşık %5 oranında değer kazanarak 260 dolara yükseldi.

Castle Island Ventures’ın kurucu ortağı Matt Walsh konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Walsh, olası bir uzlaşmanın yatırımcıları koruyacağını ve Binance’e gelecekte daha kurumsal ve uyumlu bir yöne evrilme seçeneği sunacağını ifade etti.

Her ne kadar 4 milyar dolarlık para cezası kulağa korkutucu gelse de birçok kişi, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı’yla uzlaşmaya varması ve para cezasını ödemesi durumunda piyasanın yükselişe geçeceğine inanıyor.

Twitter’daki kripto para fenomenlerinden @cousincrypt0 konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Para cezası ödenecek ve bu piyasada boğa sezonunu başlatabilir. Binance, ayıların elindeki son FUD kozuydu.

Geride bıraktığımız Temmuz ayında birçok üst düzey Binance yöneticisi istifa etti. Bu istifaların nedeninin Changpeng Zhao’nun ABD Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasını yürütme yöntemine tepki olarak gerçekleştiğine dair haberler medyaya yansıdı.

Changpeng Zhao o dönemde yaptığı açıklamada, istifa eden üst düzey yöneticilerle iyi bir şekilde yollarını ayırdıklarını ifade etmişti.