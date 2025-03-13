Düzenleyiciler, OKX’in MiCA kapsamında Web3 uyumluluğunu sorguluyor. ESMA ve AB düzenleyicileri, OKX’e karşı büyük cezalar talep ediyor.

AB düzenleyicileri, Kuzey Kore’ye bağlı Lazarus Grubu’nun 1,5 milyar dolarlık Bybit hack’inde 100 milyon doları aklamak için OKX’in kullanıldığı iddialarını araştırıyor. OKX’in Web3 hizmetinin MiCA düzenlemelerine tabi olup olmadığı tartışılıyor; bu durum büyük cezalara yol açabilir. Malta’nın finansal düzenleyicisi, OKX’in MiCA lisansını iptal ederek AB genelinde faaliyet göstermesini engelleyebilir.

Bloomberg’in Salı günü yayınladığı bir rapora göre, Avrupa düzenleyicileri, OKX’in Web3 platformunun 1,5 milyar dolarlık Bybit hack’ıyla bağlantılı 100 milyon doların aklanmasında kullanıldığı iddialarını araştırıyor.

6 Mart’ta, AB’nin 27 üye ülkesinden finansal düzenleyiciler, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) çatısı altında bir araya gelerek OKX’in Web3 hizmetinin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine tabi olup olmadığını tartıştı. Düzenleyiciler, OKX’in bu kapsamda değerlendirilmesi durumunda şirketin Avrupa yasaları kapsamında ağır cezalarla karşılaşabileceğini belirtti.

Rapora göre, Kuzey Kore’ye bağlı Lazarus Grubu’yla bağlantılı bilgisayar korsanları, çalınan fonları OKX’in kendi kendine saklama (self-custody) cüzdanı ve merkeziyetsiz borsa hizmeti üzerinden akladı.

Şirket, geçen ay ABD’de lisanssız faaliyet gösterdiği ve 1 trilyon doların üzerinde yetkisiz işlem gerçekleştirdiği gerekçesiyle suçunu kabul etmiş ve 504 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Düzenleyiciler, OKX’in MiCA Uyumluluğunu Sorguluyor

Bybit hack’ı, kripto tarihinin en büyük hack’i olarak kayıtlara geçti ve çoğunlukla Ether çalındı. Fonlar, çapraz zincir köprüleri ve merkeziyetsiz borsalar kullanılarak taşındı.

Yetkililer, çalınan kripto varlıkların yaklaşık 100 milyon dolarının OKX’in Web3 hizmeti üzerinden aklanmış olabileceğini belirtiyor. Bu hizmet, kullanıcıların token takası yapmasına ve birden fazla blok zinciriyle etkileşime girmesine olanak tanıyor.

OKX, 300’den fazla kripto para birimini destekleyen büyük bir kripto borsası işletiyor, ancak Web3 platformu ayrı bir hizmet olarak sunuluyor ve kullanıcıların kendi kendine saklama cüzdanı üzerinden 100 farklı blok zincirine bağlanmasına olanak tanıyor. OKX, Temmuz 2023 itibarıyla platformda 53 milyon cüzdan oluşturulduğunu açıklamıştı.

Tamamen merkeziyetsiz platformlar MiCA kapsamından muaf olsa da, Avusturya ve Hırvatistan’dan düzenleyiciler, OKX’in Web3 hizmetinin AB yasaları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

6 Mart’taki toplantıda, düzenleyiciler OKX’in Web3 cüzdanının şirketin web sitesine doğrudan entegre edildiğini gösteren bir sunumu inceledi. Sunumda ayrıca, OKX’in kullanım koşullarında Singapur merkezli bir şirketin ana operatör olarak listelendiği, ancak OKX’in Web3 cüzdanı ile Singapur merkezli OKX SG Pte arasında bir bağlantı olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, OKX’in Bybit hack’indeki rolünün Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları ihlal edip etmediği konusunda endişeler dile getirildi. Ancak Bloomberg’e göre, düzenleyiciler bu konuda resmi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına henüz karar vermedi.

OKX, iddialara yanıt olarak yaptığı açıklamada, “OKX’in herhangi bir fonun aklanmasına karıştığı iddiaları yanlış ve saçmadır. Bybit’e cüzdan adreslerini izleme ve gerekli olanları gerçek zamanlı olarak engelleme konusunda yardımcı olduk,” ifadelerini kullandı.

Düzenleyiciler, OKX’e Karşı Büyük Cezalar Talep Ediyor

Birçok AB düzenleyicisi, OKX’e karşı sert önlemler alınması çağrısında bulunuyor. Yetkililer, ESMA ve Avrupa Bankacılık Otoritesi’ni (EBA) borsanın MiCA uyumluluğunu araştırmaya çağırdı.

Özellikle OKX’in MiCA lisansı odak noktasında. Şirket, bu lisansı Ocak 2025’te Malta’nın finansal düzenleyicisi aracılığıyla almıştı. Sadece bir ay sonra, OKX Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) genelinde hizmetlerini “pasaportlamak” için izin aldı.

6 Mart’taki toplantıda, düzenleyiciler Malta’nın finansal otoritesini, OKX’in MiCA lisansını iptal etmek ve EEA genelinde faaliyet göstermesini engellemek de dahil olmak üzere cezalar uygulamaya çağırdı.

Malta’nın düzenleyicileri, OKX’in üst düzey yönetimiyle Bybit hack’ını görüşmek üzere bir araya geleceklerini doğruladı, ancak resmi bir işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi vermedi. Hem Malta’nın finansal düzenleyicisi hem de EBA, soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ESMA ise yaptığı açıklamada, “Piyasa bütünlüğünü ve yatırımcı korumasını sağlamak için gerekirse tüm mevcut düzenleyici araçları kullanmaya hazırız,” ifadelerini kullandı.

MiCA’ın 64. Maddesi uyarınca, düzenleyiciler bir kuruluşun para aklamayı önlemede başarısız olması veya diğer ciddi uyum ihlallerinde bulunması durumunda lisansını iptal edebilir. Ayrıca yasa, ESMA ve EBA’nın bir borsanın MiCA gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını araştırmasını da mümkün kılıyor.