Aave bir kez daha isim değiştirdi. Aave’nin kurucusu Stani Kulevchov, projenin son kez isim değiştirdiğini açıkladı.

Stani Kulechov tarafından yapılan açıklamada projenin “Avara” olarak yeniden markalandığı duyuruldu.

Aave’nin İsmi Neden Değişti

Stani Kulechov, Aave’nin “Avara” olarak yeniden markalanmasının nedenin, Web3’ü farklı kullanım durumlarıyla küresel olarak tüm kullanıcıların hizmetine sunmak ve böylelikle DeFi’nin ötesine geçme misyonu olduğunu ifade etti.

Proje, Aave olarak yeniden markalanmadan önce EthLend adı altında faaliyet gösteriyordu. Ancak projenin faaliyet alanı, başlangıçtaki hedefleri aşınca EthLend adı yerini Aave’ye bıraktı.

Tıpkı Aave gibi Avara da Fince kökenli bir kelime ve “görülebilenden daha fazlasını görmek” anlamına geliyor. Söz konusu markalamadan proje çatısı altında faaliyet gösteren şirketler de etkilendi. Ancak Aave Labs, Aave Protocol ve AAVE token aynı isimle faaliyetlerine devam edecek. GHO stablecoin de aynı ad altında faaliyetlerine devam edecek.

Avara’nın Gelecek Planları

Stani Kulechov ekibinin son aylardaki en önemli odak noktasının web3 odaklı sosyal medya platformu Lens Protocol olduğunu ifade etti.

Öte yandan Avara kısa bir süre önce Los Feliz Engineering’i satın aldı. Satın alma için yapılan ödemenin miktarı ise henüz paylaşılmadı. Los Feliz Engineering’in ürünleri arasında geliştirici kütüphanesi ConnectKit ve Ethereum token’leri için kendi kendine emanet edilebilen bir mobil cüzdan tasarlayan Family yer alıyor.

Bu satın almanın ardından Family’nin eski CEO’su Benji Taylor, Avara’da Ürün ve Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Şirket Avara olarak yeniden markalanmasıyla birlikte web3’ü dünyanın dört bir yanındaki herkese ulaştırma misyonuyla hareket edecek.

Stani Kulechov şirketinin ana hedefinin Web3 ve sosyal genişleme olduğunu ancak öngörülebilir bir gelecekte DeFi alanında faaliyet göstermeye devam edeceğini ve şimdiye kadarki projelerini terk etmeyeceğini söyledi.

Avara, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin Web3 teknolojilerini projelerine entegre etmek isteyen herkesin başvuracağı bir protokol olmayı hedefliyor.