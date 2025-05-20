AAVE bugün %25’in üzerinde değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu yükselişin en önemli nedenler arasında AAVE ekosistemindeki artan iyimserlik ve işlem hacmindeki artış gösteriliyor.

AAVE, 20 Mayıs öğle saatlerinde Asya piyasasında 269 seviyesine ulaşarak Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve günün en çok yükselen kripto varlıklarından biri oldu. Nisan ayındaki dipten bu yana AAVE’nin toplam yükselişi %132’yi aştı.

Bu yükseliş, işlem hacmindeki büyük artışla aynı anda gerçekleşti. Zincir üstü verilere göre bugün 800 milyon dolardan fazla AAVE el değiştirdi. Bu, Mart başından bu yana görülen en yoğun işlem günü oldu.

Aynı zamanda AAVE vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı 569 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son iki haftada pozitif fonlama oranının devam etmesi de piyasada çoğunluğun yükseliş yönünde pozisyon aldığını gösteriyor; long (yükseliş) işlem açanlar short (düşüş) işlem açanlara ödeme yapıyor.

Yatırımcılar, ABD Senatosu’ndan geçen ve stablecoin’ler için düzenleyici çerçeve sunan GENIUS Act yasasındaki ilerlemeyi de olumlu karşıladı. Aave gibi DeFi protokolleri için stabilcoin düzenlenmesi, kurumsal katılımı ve ekosisteme olan güveni artırabilir.

Aave’nin USDC, DAI ve kendi stablecoin’i GHO gibi sabit paralara olan bağı göz önüne alındığında, regülasyon netliği Aave’ye yeni kurumsal yatırımcılar çekebilir.

Ayrıca, Aave DeFi protokolleri arasında toplam kilitli varlık (TVL) bakımından liderliğini güçlendirdi. DeFiLlama verilerine göre, TVL son bir ayda %40 artarak 40,7 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 23,3 milyar dolarlık Lido’yu açık ara geride bıraktı.

Bu büyüme gerçek gelire de yansıyor. AAVE, yıl başından bu yana 250 milyon dolardan fazla işlem ücreti elde ederek en kârlı protokoller arasına girdi.

Teknik göstergelerdeki güçlenme, aktif adreslerdeki artışla da destekleniyor. Son iki günde günlük aktif adres sayısı %57 artış gösterdi. Aynı zamanda sosyal medyadaki ağırlıklı duyarlılık da pozitife dönerek kısa vadede piyasada iyimserliğin arttığını gösteriyor.

Golden Cross Yolda

1 günlük USDT grafiğinde Aroon Up göstergesi %100 seviyesinde, Aroon Down ise %0 seviyesinde; yani yükseliş momentumu baskın. Chaikin Money Flow endeksi 0,26 seviyesinde ve bu da tokena daha fazla sermaye akışı olduğuna işaret ediyor.

Günlük grafikte 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirine yaklaşırken, yakında oluşabilecek “golden cross” formasyonu yükseliş için teknik bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Fiyat 271,35 seviyesindeki 0,618 Fibonacci düzeltmesine yaklaşıyor. Bu direncin aşılması, 347,19 seviyesindeki 0,5 Fibonacci direncine (mevcut seviyeden yaklaşık %30 yukarıda) giden yolu açabilir.

Olası bir geri çekilmede ise 226,45 seviyesi önemli bir destek olarak izleniyor. Bu bölge, yükselişin devamı öncesi bir sıçrama noktası olabilir.

Yazı yayımlandığı sırada AAVE, 267 dolar seviyesinden işlem görüyordu.