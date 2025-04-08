Aave DAO, yeni tokenomics planı kapsamında haftalık 1 milyon dolar geri alımını onayladı.

Aave Chain Initiative (ACI) kurucusu Marc Zeller, kararı X platformunda duyurarak, bunun protokol için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu şu sözlerle belirtti:

“AAVE aavenomics AIP’si artık yeterli oyu aldı. @aave için yeni bir döneme hoş geldiniz. Çarşamba gününden itibaren protokol karlarıyla finanse edilen haftalık 1 milyon dolar geri alım başlayacak.”

Önce Deneysel Olarak Başlayacak

Aave topluluğu, gelişmeyi heyecanla karşıladı. Bir kullanıcı, kripto varlıklarının değerinin düştüğü bir dönemde geri alım yapılacak olmasının mükemmel bir zamanlama olduğunu vurguladı. Bu da, 1 milyon dolarlık bütçeyle alınacak AAVE token miktarının daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Aave, altı ay boyunca karlarının bir kısmını kullanarak haftada 1 milyon dolarlık AAVE token geri alımı yapacak. Token’ın mevcut fiyatı ve geri alım miktarı dikkate alındığında, Aave DAO yıl sonunda arzın yaklaşık yüzde 2,5’ini geri almış olacak.

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Zeller, önümüzdeki altı ayın geri alım programının sadece pilot aşaması olduğunu belirtti ve amacın geri alım sürecini uzun vadeli hale getirmek olduğunu söyledi. Aave DAO, başlangıçta oranı düşük tutmak için sadece 1 milyon dolarlık bir programı onayladı. Program, altı ay sonra muhtemelen yenilenecek.

Öte yandan token, yaklaşık 20 milyar dolar değerinde toplam kilitli değeri (TVL) ile lider bir DeFi protokolü olmaya devam ediyor ve çok sayıda blokzincirinde etkinliğini sürdürüyor.

Genel Piyasa Düşüşü Değer Kaybettirdi

Geri alım planı gibi olumlu bir haber sonrası token son 24 saatte yüzde 18 değer kaybetti. Bu düşüşle AAVE, 115 dolara kadar geriledi, ancak şu anda 121 dolara toparladı.

Genellikle böyle bir haber, token için alım baskısı yaratacağı ve dolaşımdaki arzı azaltacağı için olumlu bir etki yapar. Ancak son 24 saatte, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret savaşları gibi global ekonomik zorluklar, tüm kripto piyasasını olumsuz etkiledi ve Bitcoin 74.000 dolara düştü. Aave de bu genel piyasa çöküşünden etkilendi.