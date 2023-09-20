Risk sermayesi şirketi a16z, kripto para girişimlerine yönelik eğitim programı Crypto Startup School’un (CSS) yeni dönemini duyurdu.

Eğitim programı, katılımcılarını a16z’nin genel merkezinin de bulunduğu Londra’da ağırlayacak. a16z bu kapsamda 2024 yılı bahar dönemi için başvuruları kabul etmeye başladı.

Risk sermayesi şirketi a16z cephesinden yapılan açıklamaya göre, 12 haftalık girişim hızlandırma programının katılımcıları, sektörün önde gelen kurucularıyla tanışma, web3 şirketlerinden mentorluk desteği ve a16z’nin kripto para uzmanlarınan rehberlik ve yatırım alma şansı yakalayacak.

Londra’da düzenlenecek 12 haftalık Crypto Startup School (CSS) programına katılmak isteyenlerin halihazırda bir ürün geliştiriyor olması veya Solidity gibi kripto para sektöründe yaygın olarak kullanılan programlama dilini öğrenmeye ilgi duyması gerekiyor.

a16z, program kapsamında çoğunlukla İngiltere ve Avrupa merkezli girişimcileri ve girişimci adaylarını ağırlamayı planladıklarını açıkladı. Ancak dünyanın dört bir yanındaki ekipler de program için başvuruda bulunabilecek.

ai16z’nin Crypto Startup School (CSS) programına başvuru için son tarih 20 Ekim 2023.

Crypto Startup School (CSS), 2024 yılının Mart ayında başlayacak ve 2024 yılının Haziran ayındaki Demo Günü ile son bulacak. Ancak daha önceki programlarda olduğu gibi 2024 yılı bahar dönemi grupları için gerçekleştirilen eğitimler yine halka açık bir şekilde paylaşılacak.

a16z cephesinden yapılan açıklamanın devamında ayrıca Crypto Startup School’un (CSS) 2024 yılı sonbahar döneminin ise Los Angeles’ta düzenleneceği duyuruldu.

a16z Ayı Sezonunda da Girişimleri Desteklemeye Devam Ediyor

Kripto para piyasasında uzun bir süredir devam eden ayı sezonuna rağmen risk sermayesi şirketi a16z kripto para ekosisteminin büyümesine destek vermeye devam ediyor.

a16z, Crypto Startup School (CSS) adlı eğitim programının yanı sıra şimdiye kadar kripto para odaklı birçok girişime milyonlarca dolarlık yatırım yaptı ve destek verdi.