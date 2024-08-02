Merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePIN) projesi olan Daylight, A16z Crypto liderliğindeki 9 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu tamamladı. Daylight, bu yatırımı enerji dağıtımı üzerine odaklanan dağıtık bir enerji protokolü geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

Seri A yatırım turuna Framework Ventures, Lattice Fund, Escape Velocity ve Lerer Hippeau gibi önemli yatırımcıların katıldı. Daylight’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jason Badeaux, bu fon toplama sürecinin Nisan ayında sadece 10 gün sürdüğünü ifade etti. Ancak, yatırımın detayları ve şirketin değerlemesi hakkında bilgi vermedi.

Seri A yatırım turuyla birlikte Daylight’ın şimdiye kadar aldığı toplam yatırım miktarı 13 milyon dolara ulaştı. Daylight 2022 yılının yaz aylarındaki tohum yatırım turunda da 4 milyon dolar toplamıştı.

DePIN Projesi Daylight Nedir?

Daylight, 2022 yılında Jason Badeaux, Udit Patel ve Evan Caron tarafından kuruldu. Proje, kullanıcıların enerji cihazlarını (termostatlar, piller, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi) merkeziyetsiz bir protokole bağlayarak ödüller kazanmalarını sağlıyor. Ayrıca, kullanıcılar Daylight platformunda enerji yükseltmeleri yapabiliyor. Şu anda New York, New Jersey ve Pennsylvania’da aktif olan bu pazar yeri, yakında Teksas ve Kaliforniya’da da faaliyete geçecek.

Daylight’ın Geleceği

Daylight, enerji cihazlarının esnekliğinden elde edilen kapasiteyi enerji şirketlerine sunuyor ve bu verileri kullanarak yeni uygulamalar geliştirme imkanı sağlıyor. Şirket, iş modelinde enerji verilerini ve kapasitesini hem enerji sektörüne hem de sektör dışındaki müşterilere satmayı hedefliyor.

Daylight, protokolünü Coinbase tarafından desteklenen Ethereum Layer 2 ağı olan Base üzerinde geliştiriyor. Protokol şu anda testnet aşamasında ve ilerleyen dönemlerde ana ağda da faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu sistem, kullanıcıları enerji kapasitesi sağladıkları için ödüllendirirken, aynı zamanda enerji verisi ve kapasitesi etrafında yeni bir ekonomi oluşturmayı amaçlıyor.