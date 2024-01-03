95 yıllık telif hakkı sınırının dolmasıyla Mickie Mouse ve Minni Mouse’un ilk versiyonları kamu malı haline geldi. Bu gelişme elbette kripto para piyasasında da yankı buldu. Mickey Mouse’un kamu malı haline gelmesinin ardından OpenSea’deki NFT işlem hacmi yükselişe geçti.

Walt Disney Company’nin ikonik maskotu Mickey Mouse’un telif hakkı süresi doldu ve artık bir kamu malı haline geldi. Sonuç olarak bu gelişme NFT sektöründe de etki gösterdi.

Mickey’nin 1928 yapımı “Steamboat Willie” adlı kısa filmde yer alan ilk versiyonu, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kamu malı haline geldi. Bu gelişme, fikri mülkiyet konusunda tarihi bir ana işaret ediyor. ABD yasalarının telif hakkı korumasını 95 yılla sınırlaması nedeniyle yaklaşık 1 asır sonra telif hakkı sınırı dolan Mickey Mouse’un Steamboat Willie versiyonu, artık kamu malı haline geldi.

OpenSea’de Mickey Mouse Çılgınlığı Başladı

Dünyanın en büyük NFT pazaryerlerinden OpenSea’de son 24 saatte en popüler NFT koleksiyonu “Steamboat Willie Public Domain 2024” başlıklı NFT koleksiyonu yer oldu. İkinci ve üçüncü sıralarda ise Mickey Mouse temalı diğer NFT koleksiyonları “Steamboat Willie” ve “Steamboat Willie’s Riverboat” yer aldı.

Mickey Mouse’un 1928 yılında yapılan tasviri ile günümüzdeki tasviri arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. 1928 tarihli “Steamboat Willie” versiyonu, günümüz versiyonunun karakteristik özelliği olan eldivenleri ve büyük ayakkabıları giymiyor. Ayrıca gözleri, günümüzdeki tasvirden farklı olarak, göz bebekleri olmayan küçük siyah ovaller olarak tasvir ediliyor.

Disney sözcüsü tarafından CNN’e yapılan açıklamaya göre şirket, Mickey Mouse’un modern versiyonları ve diğer telifli eserler üzerindeki haklarını korumaya devam edecek. Disney sözcüsü ayrıca şirketinin Mickey ve diğer ikonik karakterlerinin izinsiz kullanımından kaynaklanan karışıklığını önleme konusundaki kararlılığının da altını çizdi.

Mickey’nin daha modern versiyonları Steamboat Willie telif hakkının sona ermesinden etkilenmeyecek. Bununla birlikte Mickey, Walt Disney Company için hikaye anlatımımızda, tema parkı etkinliklerimizde ve ürünlerimizde küresel bir elçi olarak öncü bir rol oynamaya devam edecektir.

Sınırlamalar Devam Ediyor

“Steamboat Willie” OpenSea’de trend olan NFT koleksiyonları arasında dikkat çekerken, telif haklarının geçmişte Disney’de olmasından kaynaklı bazı kullanım sınırlamaları olabilir. Bununla birlikte 95 yıllık telif hakkı sınırlamasının dolmasının ardından “Steamboat Willie” artık bir kamu malı.

Harvard Hukuk Fakültesi profesörü Rebecca Tushnet’e göre bu gelişme, Steamboat Willie’yi kısıtlama olmaksızın yeniden hayal etme özgürlüğü veriyor. Öte yandan Rebecca Tushnet, Disney’in hala ticari markaları elinde bulundurması nedeniyle modern Mickey Mouse’un unsurlarının kopyalanmasından kaçınmanın önemine dikkat çekiyor.