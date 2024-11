Bugün Kasım ayının son vade sonu etkinliği gerçekleşecek. Toplamda 9,5 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi bugün dolacak. Bu gelişmenin kripto para piyasasında nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

Bu haftaki Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 0,84 olarak ölçüldü. Bu, daha fazla uzun (call) kontratın süresinin dolduğunu, kısa (put) kontratların ise daha az olduğunu gösteriyor. Deribit verilerine göre, en yüksek açık pozisyon (OI), 2 milyar dolarlık değerle 100.000 dolarlık hedef fiyat seviyesinde bulunuyor.

Kripto türev platformu Greeks Live, 26 Kasım’da büyük ölçekli blok alım satım işlemlerinin yapıldığını ve toplamda 120 milyon dolar değerinde blok call opsiyon ticareti gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, “Dev balinalar harekete geçti, büyük bir piyasa hareketi kapıda olabilir.” ifadelerine yer verildi.

Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra, bugün yaklaşık 412.000 Ethereum’luk opsiyonlarının da vadesi dolacak. Bu kontratların nominal değeri 1,47 milyar dolar ve put/call oranı 0,74.

Sonuç olarak bugün vadesi dolacak kripto opsiyonlarının toplam nominal değeri yaklaşık 11 milyar dolar olarak ölçülüyor.

Kripto para piyasasının toplam değerlemesi son 24 saatte 3,5 trilyon dolarda sabit kalarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Kasım başından bu yana kripto para piyasasına yaklaşık 1 trilyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

Bitcoin, Asya piyasalarının açılışında 94.700 dolara kadar düşmesinin ardından hızlı bir toparlanma göstererek 96.700 dolara yükseldi. Son bir haftadır bu seviyelerde konsolidasyon sergileyen varlık, piyasa katılımcılarının dikkatini çekiyor.

We got a 11% pullback on $BTC and people are literally saying the end is imminent.

It was literally less than 10 days ago when the same people were asking for a pullback to buy.

Now they are saying "I'll wait for lower".

Ok.

— Greeks.live (@GreeksLive) November 28, 2024