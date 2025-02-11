Birleşik Krallık’ta çöpe attığı bir sabit diskte 598 milyon sterlin değerinde Bitcoin olduğunu iddia eden James Howells, Newport Belediyesi’ne açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, Howells’in çöplüğe erişim talebini ve 495 milyon sterlinlik tazminat isteğini reddetti.

12 Yıllık Mücadele Son Buldu

Howells’in eski sevgilisi 2013 yılında içerisinde Bitcoin cüzdanının bulunduğu sabit diskini çöpe attı. Geride bıraktığımız 12 yılda Bitcoin (BTC) binlerce kat değer kazandı ve Howells çöplükteki sabit diskini bulmak için yoğun bir çaba sarfetti.

Ancak Newport Belediyesi, Howells’in çöp sahasına erişimine izin vermedi ve mahkemeye başvurarak davanın düşürülmesini talep etti. Yargıç Keyser KC, Howells’in iddiasının “makul bir gerekçeye dayanmadığını” ve davanın mahkemede kazanılma şansının olmadığını belirterek davayı düşürdü. Howells mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüm. Bu karar bana hiçbir savunma hakkı tanımadan, adaletin önünü tıkadı. Tam bir duruşmada açıklayabileceğim çok daha fazla şey vardı. Bu açgözlülük değil, kazançtan pay vermeye hazırım ama yetkili konumda kimse benimle ciddi bir şekilde konuşmaya yanaşmıyor,” ifadelerini kullandı.”

Bitcoin Yükseldi: Howells Kaybetti

Howells söz konusu Bitcoin’leri 2009 yılında madencilik yaparak elde ettiğini ve maliyeti olmadığını söyledi. Yıllar içerisinde Bitcoin’lerin toplam değerinin milyonlarca dolara ulaşmasının ardından Howells profesyonel bir ekip kurarak kurtarma çalışmalarına devam etti.

Ancak belediye, çöp sahasının çevresel izinleri nedeniyle kazı yapmanın yasak olduğunu savundu. Ayrıca, hukuki olarak çöplüğe giren bir nesnenin belediye mülkü haline geldiğini belirterek, Bitcoin’in artık kendilerine ait olduğunu öne sürdü.

Howells, belediyeye Bitcoin’in %10’unu topluma bağışlama teklifinde bulundu. Ancak belediyenin avukatı James Goudie KC, bu teklifin “belediyenin etik dışı bir şekilde kazanç sağlamasına teşvik ettiğini” belirterek öneriyi reddetti. Mahkeme kararında, davanın başarılı olma ihtimalinin bulunmadığı ve tam bir yargılamaya gerek olmadığı ifade edildi.

Howells, sabit diskin 1,4 milyon tonluk atık yığınının içindeki yalnızca 100 bin tonluk bir bölgede yer aldığını iddia ediyor ve Bitcoin’lerinin değerinin önümüzdeki yıl 1 milyar sterline ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak mahkemenin bu kararı sonrası, bu kayıp servetin geri kazanılması artık neredeyse imkânsız görünüyor. Howells ise belediyeye ait çöp sahasını satın almak için harekete geçti.