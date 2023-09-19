6 yıldır hiç işlem yapmayan bir Bitcoin balinası kısa bir süre önce harekete geçti.

Söz konusu balinanın cüzdanındaki Bitcoin’lerin değeri 6 yıllık zaman diliminde %377’nin üzerinde artış yaşadı.

Blockchain analitik şirketi PeckShield’ın verilerine göre 6 yılı aşkın süredir hareketsiz olan bir Bitcoin adresinden (13RLtG…PXs) 2.100 BTC’lik işlem gerçekleştirildi.

BitInfoCharts verileri söz konusu cüzdan adresinin ilk Bitcoin’lerini 19 Ekim 2017 tarihinde aldığını gösteriyor. Balina cüzdanının bu tarihte aldığı 11,8 milyon dolarlık BTC’lerin değeri yıllar içerisinde katlanarak arttı ve 56,3 milyon dolara yükseldi. Gizemli balina böylelikle 6 yıl içerisinde önemli bir yatırım getirisi elde etti.

6 yıllık aranın ardından cüzdanından ilk işlemini gerçekleştiren gizemli balinanın kâr realizasyonuna ya da yeni bir yatırıma hazırlandığı tahmin ediliyor. PeckShield tarafından yapılan paylaşımda gizemli balinanın, BTC’lerini “1LGnp5…GgM” adlı yeni bir cüzdana taşıdığı belirtildi.

6 yıldır cüzdanındaki fonları hareket ettirmeyen balinanın bir anda uykudan uyanması kripto para topluluğunda söylentileri de beraberinde getirdi.

Yıllardır uykuda olan pek çok balina cüzdanı, son dönemde harekete geçti. Uzun süredir uykuda olan bu cüzdan adreslerinin yeniden aktif hale gelmesinin arkasında birçok neden olabilir. Örneğin Bitcoin fiyatında yaşanan artışlar, balinaları kâr satışı yapmaya teşvik edebilir. Ancak bir süredir lider kripto para birimi düşüş trendinde ve 30.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Öte yandan balinanın milyonlarca dolarlık Bitcoin’lerini 6 yıllık aranın ardından hareket ettirmesinin bir diğer nedeni de güvenlik konusundaki endişeler olabilir. Balina, cüzdanındaki BTC’leri çok daha güvenli bir şekilde saklamak istemesi de fonlarını transfer etmesine yol açabilecek bir diğer neden olarak değerlendirilebilir.

Son aylarda aralarında 10 yılı aşkın süredir hareketsiz olan bir adresin de bulunduğu birçok balina adresi uykudan uyandı. 10 yılı aşkın süredir hareketsiz olan cüzdan adresi kısa bir süre önce 30 milyon dolarlık BTC’yi 10 yıllık aranın ardından başka bir adrese transfer etti.