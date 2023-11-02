Uzun süredir uykuda olan 3 balina cüzdanı harekete geçti. Yaklaşık 6 yıldır uykuda olan 3 balina cüzdan adresi kısa bir süre önce yaklaşık 230 milyon dolar değerinde 6.500 BTC’lik transfer gerçekleştirdi.

Bu 3 cüzdan adresinin 6 yıllık sessizliğin ardından harekete geçmesi kripto para topluluğunda merak uyandırdı. Yıllardır hareketsiz olan 3 balina cüzdanı, 2 Kasım’da yaklaşık 230 milyon dolar değerinde 6.500 BTC’lik devasa transferler gerçekleştirdi.

Bitcoin Balinaları Harekete Geçti

6 yıllık uzun bir sessizliğin ardından balina cüzdan adreslerinin harekete geçerek toplamda 230 milyon dolar değerinde BTC transferleri gerçekleştirmesi, doğal olarak kripto para topluluğunda merak uyandırdı. Söz konusu gizemli para transferlerine ilişkin birçok spekülasyon medyaya yansıdı.

Bu 3 balina cüzdanındaki ilk transferler 5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti, yani bundan yaklaşık 6 yıl önce. O günden sonra bu 3 cüzdan adresinden herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi, ta ki 2 Kasım 2023 tarihine kadar.

Ancak işleri daha da ilginç kılan bir detay dikkat çekiyor. Söz konusu BTC’ler 2017 yılında bu adreslere, Bitcoin’in ilk yıllarında madencilik ve yatırım yapan adresler tarafından gönderilmişti. Hatta bu BTC’leri 2017 yılında balina cüzdanlarına gönderen adreslerden birinin geçmişi 2011 yılının Temmuz ayına kadar uzanıyor.

Kripto para veri sağlayıcısı Bitinfocharts, bu adreslerden birininin F2Pool’a ait olduğunu belirledi. Ancak F2Pool’un arkasındaki kişi ve kuruluşlara dair herhangi bir bilgi yok. F2Pool’un Bitcoin ağındaki ilk madencilik operasyonlarından biri olduğu tahmin ediliyor.

Balinalar ve Bitcoin’de Yükseliş Trendi

6 yıldır uykuda olan balina cüzdan adreslerinin yeniden harekete geçmesi, kripto para piyasasında yükseliş trendinin başladığı bir döneme denk geldi. Ekim ayı, kripto para piyasasında sert yükselişlerin yaşandığı ve “Uptober” anlatısının gerçekleştiği bir ay oldu.

Bitcoin Ekim ayında 26.000 dolar bandından 36.000 dolara kadar yükseldi. Böylelikle Bitcoin son yılların en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Bu süreçte birçok önde gelen kurumsal yatırımcı kripto para sektörüne giriş yapma kararı aldı.

Raporlar, tüm bu gelişmelerin olası bir boğa sezonu bir boğa sezonuna işaret ettiğini belirtiyor.

Öte yandan önde gelen analistler ve uzmanlar da Bitcoin (BTC) fiyatı konusunda oldukça iyimser. Kısa bir süre önce kripto para analisti Michael Van de Poppe’un 2023 yılı sonlanmadan Bitcoin’in 50.000 dolara yükseleceğine dair bir tahminde bulundu.

Kripto para piyasasında yaşanan son yükselişler ve olumlu gelişmeler de boğa sezonuna dair umutları arttırdı. Dolayısıyla hem yatırımcılar hem de analistler Bitcoin’de önümüzdeki dönemde kayda değer yükselişler bekliyor.

Söz konusu balina hareketlilikleri de Bitcoin’de yükseliş beklentisiyle gerçekleştirilmiş olabilir. Spekülasyonlar, sahip oldukları milyonlarca dolarlık varlıklar nedeniyle kripto para piyasasının kilit oyuncuları arasında yer alan balinaların olası yükselişlere karşı kendilerini konumlandırdıklarına işaret ediyor.