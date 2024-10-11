Kripto para danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilerin kontrolündeki 427 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kurulan ve kripto para yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandıran çete, farklı illerde ofisler açarak faaliyet gösterdi. Şüphelilerin izini süren ekipler, İstanbul, Kayseri, Mersin, Adana, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar sonucunda, İstanbul’da 6, Kayseri’de 8, Mersin’de 5, Adana, Ankara ve Tekirdağ’da 1’er olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken, örgütün finansal yapısına yönelik önemli delillere ulaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildikleri bildirildi.