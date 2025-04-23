Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri güçleniyor. Toplam piyasa değeri, Mart ayı başından beri ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Yükselişte, Bitcoin’in önderliğinde altcoin’lerin yeniden değer kazanması etkili oldu. Yalnızca 9 Nisan’dan bu yana piyasaya beş yüz milyar dolardan fazla para girdi. Yatırımcılar arasında toparlanmanın kalıcı olabileceği yönünde beklentiler oluşmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan gümrük vergileriyle ilgili açıklamaları da piyasaya olumlu yansıdı. Trump, vergilerin yüzde 145’e kadar çıkmayacağını, “önemli ölçüde düşeceğini” söyledi. Ayrıca hafta başında sert sözlerle eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell hakkında daha yumuşak bir tutum sergileyerek, faiz indirimi için “tam zamanı” olduğunu vurguladı.

Trump just ticked most de-escalation/bullish boxes. (headlines from the last 45 minutes) TRUMP: DOING WELL WITH CHINA, NEARLY EVERY COUNTRY TRUMP: GETTING THE BASELINE OF 10% TRUMP: I WILL NOT BRING UP CORONAVIRUS WITH CHINA TRUMP: IF THEY DON'T MAKE A DEAL, WE'LL SET THE… — Alex Krüger (@krugermacro) April 22, 2025

Bitcoin Liderliğini Sürdürüyor, Altcoin’ler Toparlanıyor

Bitcoin, çarşamba sabahı Asya piyasasında 93 bin 700 dolara kadar yükseldi. Yatay kanalından çıkan BTC, 95 bin dolar üzerindeki direnci test etmeye hazırlanıyor.

Piyasa hakimiyeti yüzde 64,4 seviyelerinde bulunan Bitcoin, altcoin sezonunun henüz başlamadığını gösteriyor. Öte yandan Korku ve Açgözlülük Endeksi 72’ye yükselerek “açgözlülük” bölgesine geçti.

Bitcoin Fear and Greed Index is 72 ~ Greed

Current price: $93,342 pic.twitter.com/Q4TbXlRuf8 — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) April 23, 2025

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine olan ilgi de yeniden artışa geçti. Coinglass verilerine göre bu hafta, söz konusu ürünlere bir milyar dolardan fazla sermaye girişi yaşandı.

U.S. 🇺🇸 Bitcoin ETFs bought 10,000 Bitcoin today (vs. 450 mined) U.S. 🇺🇸 Bitcoin ETFs bought 4,500 Bitcoin yesterday (vs. 450 mined) — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) April 23, 2025

Ethereum, Sui ve Dogecoin Öne Çıktı

Altcoin piyasasında Ethereum dikkat çekti. ETH, yüzde 13,5 yükselişle 1.800 dolar sınırına yaklaştı. 9 Nisan’da 1.400 dolara kadar gerileyen Ethereum, o tarihten bu yana yüzde 28 değerlendi. Ancak piyasa hakimiyeti hâlâ tarihi düşük seviyelerde konumlanıyor.

Dogecoin yüzde 12,7 artışla 0,18 dolara ulaştı. Cardano yüzde 10’luk yükselişle 0,68 dolara çıkarken, Avalanche yüzde 12 kazançla 22 doların üzerine çıktı.

Günün en dikkat çekici yükselişi ise Sui’den geldi. Token, yüzde 23’lük sıçramayla 2,75 dolara ulaştı. Shiba Inu ve Pepe gibi meme coin’ler de çift haneli yükselişlerle yatırımcıların ilgisini çekti.