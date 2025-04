Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri güçleniyor. Toplam piyasa değeri, Mart ayı başından beri ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Yükselişte, Bitcoin’in önderliğinde altcoin’lerin yeniden değer kazanması etkili oldu. Yalnızca 9 Nisan’dan bu yana piyasaya beş yüz milyar dolardan fazla para girdi. Yatırımcılar arasında toparlanmanın kalıcı olabileceği yönünde beklentiler oluşmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan gümrük vergileriyle ilgili açıklamaları da piyasaya olumlu yansıdı. Trump, vergilerin yüzde 145’e kadar çıkmayacağını, “önemli ölçüde düşeceğini” söyledi. Ayrıca hafta başında sert sözlerle eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell hakkında daha yumuşak bir tutum sergileyerek, faiz indirimi için “tam zamanı” olduğunu vurguladı.

Trump just ticked most de-escalation/bullish boxes.

(headlines from the last 45 minutes)

TRUMP: DOING WELL WITH CHINA, NEARLY EVERY COUNTRY

TRUMP: GETTING THE BASELINE OF 10%

TRUMP: I WILL NOT BRING UP CORONAVIRUS WITH CHINA

TRUMP: IF THEY DON'T MAKE A DEAL, WE'LL SET THE…

— Alex Krüger (@krugermacro) April 22, 2025