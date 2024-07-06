F2pool tarafından hazırlanan bir rapor, Bitcoin’deki son çöküşle birlikte çok az madencilik makinesinin hala kârda olduğunu gösteriyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı 5 Temmuz’da yaklaşık %6’lık düşüş yaşayarak 54.000 doların altına geriledi. Söz konusu düşüş Almanya ve ABD’nin yaptığı BTC satışları ve Mt. Gox’un alacaklılara ödeme yapmaya başlamasıyla tetiklendi.

Son düşüşle birlikte Bitcoin madencilerinin büyük bir kısmı zararına faaliyet göstermeye başladı.

Kârlı Çalışan Bitcoin Madencilik Makineleri

F2pool’dan elde edilen son verilere göre, Bitcoin fiyatının 56.000 doların altına gerilemesiyle yalnızca 6 madencilik makinesi kârlı bir şekilde BTC madenciliği yapabiliyor. Bunlar şu şekilde: Antminer modelleri S21 Hyd, S21, A1466I, S19 XP Hyd, S19 XP ve Whatsminer M56S++..

Veriler, kilowatt-saat (kWh) başına 0,08 dolarlık elektrik ücretiyle, 23 watt/terahash (W/T) verimliliğin altındaki ASIC madencilik ekipmanları ise zararına çalışıyor.

Bitcoin madencileri, BTC 65.000 dolar ile 70.000 dolar aralığında işlem görürken yaklaşık 1 milyar dolarlık BTC satışı gerçekleştirdi. Bu da Bitcoin fiyatı üzerindeki satış baskısını önemli ölçüde arttırdı.

Şimdi Ne Olacak?

Bazı analistler, madencilerin kârsızlaşması nedeniyle BTC fiyatının yeni bir dip kaydetmiş olabileceğini öngörüyor. Zira madencilerin azalan kârlılığı, satış baskını yumuşatabilir.

Bazı uzmanlar ise Bitcoin ağının madenci teslimiyeti belirtileri gösterdiğini belirtiyor. Madenci teslimiyeti olarak adlandırılan dönem, madencilerin faaliyetlerini durdurdukları veya BTC rezervlerinin bir kısmını sattıkları bir döneme işaret ediyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının bu dönemlerde dip yaptığını ve bu aşamadan sonra yükselişe geçtiğini gösteriyor.