Kripto para topluluğunda “Roaring Kitty” olarak tanınan Keith Gill, GameStop (GME) hisselerindeki yükselişle birlikte milyarder olma yolunda ilerliyor.

Bu işlem, Roaring Kitty’yi milyoner yapabilir. Yatırımcıların heyecanla takip ettiği Roaring Kitty, üç yıl aranın ardından ilk kez YouTube yayınına çıkacak.

Roaring Kitty’nin 5 yıl önce GameStop’a yaptığı 53.000 dolarlık yatırım, milyar dolarlık kârla dönüşebilir.

Roaring Kitty 6 Haziran’da Reddit’te yaptığı paylaşımda 583 milyon dolarlık pozisyonunu gösterdi. Bu pozisyon, opsiyonlar ve hisse senedi işlemlerinden elde edilen 382 milyon dolarlık bir kâr içeriyordu. Bu gelişme sonrasında GME hisseleri 6 Haziran’da %47 artarak 46 dolara yükseldi ve kapanış sonrası işlemleri sonrası 61 dolara ulaştı.

Roaring Kitty, DeepFuckingValue has updated his GameStop, $GME position.

He is worth now over $586 MILLION, with a 219% gain so far. pic.twitter.com/OM7nMayCvZ

— unusual_whales (@unusual_whales) June 6, 2024