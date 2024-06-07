Kripto para topluluğunda “Roaring Kitty” olarak tanınan Keith Gill, GameStop (GME) hisselerindeki yükselişle birlikte milyarder olma yolunda ilerliyor.

Bu işlem, Roaring Kitty’yi milyoner yapabilir. Yatırımcıların heyecanla takip ettiği Roaring Kitty, üç yıl aranın ardından ilk kez YouTube yayınına çıkacak.

GameStop Bahsi: Milyarlık Kazanç

Roaring Kitty’nin 5 yıl önce GameStop’a yaptığı 53.000 dolarlık yatırım, milyar dolarlık kârla dönüşebilir.

Roaring Kitty 6 Haziran’da Reddit’te yaptığı paylaşımda 583 milyon dolarlık pozisyonunu gösterdi. Bu pozisyon, opsiyonlar ve hisse senedi işlemlerinden elde edilen 382 milyon dolarlık bir kâr içeriyordu. Bu gelişme sonrasında GME hisseleri 6 Haziran’da %47 artarak 46 dolara yükseldi ve kapanış sonrası işlemleri sonrası 61 dolara ulaştı.

Roaring Kitty, DeepFuckingValue has updated his GameStop, $GME position. He is worth now over $586 MILLION, with a 219% gain so far. pic.twitter.com/OM7nMayCvZ — unusual_whales (@unusual_whales) June 6, 2024

Milyar Dolarlık Yolculuk

7 Haziran’da, The Kobeissi Letter analistleri, GME’nin yaşadığı çılgın yükseliş sonrasında Roaring Kitty’nin milyarder olmaya hazır olduğunu belirtti.

Analistlere göre, GME Cuma günü mevcut seviyelerde veya üzerinde açılış yaparsa Roaring Kitty’nin hisse ve opsiyon pozisyonları sırasıyla yaklaşık 325 milyon dolar ve 700 milyon dolar değerinde olacak. Bu da Roaring Kitty’nin milyarder olması anlamına geliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Roaring Kitty 1 milyar dolarlık işleme ve 850 milyon dolarlık kâra ulaşacak. The Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Oynaklıktaki artışla birlikte, opsiyonları yarın 700 milyon doların üzerinde bir değere sahip olabilir. Bu opsiyonları canlı yayında gerçekleştirmeye karar verirse, halka açık arzın %6,3’üne sahip olacak. Gerçekten çılgınca.

Analistlerin de bahsettiği gibi Roaring Kitty’nin üç yıl sonra YouTube’a geri dönüyor. Roaring Kitty’nin canlı yayını 7 Haziran’da Türkiye saatiyle 19:00’da gerçekleşecek. Canlı yayına yaklaşık 3 saat gibi kısa bir süre kala 24.000 kullanıcı bu yayını bekliyordu.

Nasdaq verilerine göre GME ön piyasa işlemlerinde 38,48 dolardan işlem görüyordu.