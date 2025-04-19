Anonim bir kripto para yatırımcısı, altı ay önce 5,2 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca sahipti. Ancak işlem açılan memecoin geçen sürede %97 oranında değer kaybetti ve dolayısıyla söz konusu yatırımcının pozisyonu 355 bin dolarlık gerçekleşmemiş zarara geçti.

Bu olay, memecoin’lerin ne kadar oynak ve riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

From $5.2M Profit to $335K Loss – Diamond Hand Gets Wrecked! 6 months ago, he bought 19.14M $LUCE at $0.0275 and held all the way, with an unrealized profit of over $5.2M at the peak. Now? $LUCE crashed over 70%, and he suffered a heavy loss of $335K.https://t.co/at6RNbB2VY pic.twitter.com/zPOxVLvILW — Lookonchain (@lookonchain) April 19, 2025

Kasım Ayındaki Ralli ve Memecoin Çılgınlığı

2024 yılının Kasım ayında Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla kripto para piyasasında boğa sezonu başlamıştı. O dönemde birçok memecoin üç haneli yükselişler kaydetti. Bu durum kripto para piyasasında kaçırma korkusunu (FOMO) tetiklerken geliştiriciler de pastadan pay kapmak için binlerce memecoin piyasaya sürdü.

Bu projelerin büyük bir çoğunluğu rug pull olarak bilinen dolandırıcılık vakalarıyla sonuçlandı. Ancak bazıları kısa vadede astronomik yükselişler yaşadı ve ilk yatırımcılarına yüksek kazançlar sağladı.

Lookonchain tarafından hazırlanan bir rapor, zamanında yatırımdan çıkış yapmamanın ne kadar pahalıya mâl olabileceğini gösteriyor.

Memecoin LUCE Çakıldı

Solana tabanlı memecoin başlatma platformu Pump.fun aracılığıyla piyasaya sürülen ve Vataikan maskotu Luce’den esinlenen LUCE adlı memecoin, de bunlardan biri.

“Umut, ışık ve genç kuşaklarla dijital bir bağ kuran Katolik değerleri” temsil ettiği belirtilen token, 0,32 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Zirvede bir yatırımcı da 5,2 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca ulaştı.

Aradan geçen 6 aylık süreçte %97’nin üzerinde değer kaybı yaşayan LUCE 0,01 doların altına geriledi. Hatta LUCE şu anda Lookonchain’in raporunda belirtilen fiyatın dahi altında işlem görüyor. Bu da söz konusu yatırımcının zararının daha da büyüdüğü anlamına geliyor.

Memecoin’lerde Kâr Kadar Zarar Olasılığı da Yüksek

Bu tür sert çöküşler, memecoin’lerin ne kadar spekülatif olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Zira hızlı yükselişler kadar devasa çöküşler de memecoin’lerin serüveninin kaçınılmaz bir parçası.

Bu nedenle yatırımcıların yüksek kazanç sağlamak için yüksek riskler alırken olası çöküşlere de hazırlıklı olması gerekiyor.