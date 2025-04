Anonim bir kripto para yatırımcısı, altı ay önce 5,2 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca sahipti. Ancak işlem açılan memecoin geçen sürede %97 oranında değer kaybetti ve dolayısıyla söz konusu yatırımcının pozisyonu 355 bin dolarlık gerçekleşmemiş zarara geçti.

Bu olay, memecoin’lerin ne kadar oynak ve riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

From $5.2M Profit to $335K Loss – Diamond Hand Gets Wrecked!

6 months ago, he bought 19.14M $LUCE at $0.0275 and held all the way, with an unrealized profit of over $5.2M at the peak.

Now? $LUCE crashed over 70%, and he suffered a heavy loss of $335K.https://t.co/at6RNbB2VY pic.twitter.com/zPOxVLvILW

— Lookonchain (@lookonchain) April 19, 2025