Kripto para borsası OKX, bu yılın başlarında Amerika Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı 505 milyon dolarlık anlaşmanın ardından ABD pazarına resmi olarak dönüş yaptı.

Şirket, ABD’deki kullanıcılar için hem kripto alım-satım platformunu hem de yeni Web3 cüzdanını kullanıma sundu.

ABD Operasyonuna Yeni CEO

OKX, San Jose, Kaliforniya’da bölgesel merkezini kurarken, ABD operasyonlarının başına da eski Barclays yöneticisi Roshan Robert’ı getirdi. Robert yaptığı açıklamada, “OKX ailesine katıldığım için mutluyum. ABD’deki büyümeyi şeffaf, güvenli ve mevzuata uygun şekilde yöneteceğiz,” dedi.

İlk aşamada, OKCoin kullanıcıları kademeli olarak OKX platformuna taşınacak. Şirket bu geçişle birlikte daha düşük işlem ücretleri, gelişmiş işlem araçları ve yüksek likidite sunmayı hedefliyor. ABD genelindeki tam lansmanın ise yıl sonuna doğru yapılması planlanıyor.

Yeni platform üzerinden kullanıcılar; Bitcoin, Ethereum, USDT ve USDC gibi büyük kripto paraları alıp satabilecek, ayrıca yerel banka hesaplarını bağlayarak para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Şirket ek olarak her ay bağımsız denetimden geçen rezerv kanıtı raporları yayınladığını ve gelişmiş gözetim sistemleriyle donatılmış bir uyumluluk programı yürüttüğünü belirtti. Bu sistemde kimlik doğrulama (KYC), dolandırıcılık tespiti, coğrafi engelleme ve piyasa denetim araçları yer alıyor.

DOJ ile Yapılan Anlaşma Sonrası Dönüş

Şubat 2025’te OKX’in ana şirketi Aux Cayes FinTech, DOJ ile varılan uzlaşma kapsamında 84 milyon dolar para cezası ödemeyi ve ABD’li kullanıcılardan elde ettiği 421 milyon dolarlık geliri iade etmeyi kabul etti.

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Adalet Bakanlığı, 2017’den beri Amerikalıların platforma erişimi yasak olmasına rağmen, şirketin bilinçli şekilde ABD’li kullanıcıları hedef aldığını, hatta çalışanlarından birinin kullanıcıları sahte konum bilgisi vermeleri konusunda yönlendirdiğini açıkladı. Ayrıca beş milyar doları aşkın şüpheli işlem tespit edildiği ve bu işlemlerin kara para aklama riskleri taşıdığı belirtildi.

OKX ise bu kullanıcıların büyük ölçüde kurumsal yatırımcılar olduğunu, şu anda platformda yer almadıklarını ve hiçbir müşteri mağduriyetinin yaşanmadığını vurguladı. Şirket, o zamandan bu yana mevzuata uyum süreçlerini geliştirmek adına bir danışmanla çalıştığını ve denetim mekanizmalarını güçlendirdiğini de duyurdu.