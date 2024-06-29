XRP Ledger Üzerinde Altın Tokenizasyonu

Farina’nın bir diğer önemli öngörüsü de XRP Ledger’da altın tokenizasyonunun gerçekleşmesi. Farina bu dönüm noktasına önümüzdeki 5 yıl içerisinde ulaşılacağını öngörüyor. Farina’nın bu tahmininin gerçekleşmesi, dijital varlıklarla geleneksel varlıkların entegrasyonunda önemli bir kilometre taş anlamına gelir ve XRP ağının faydasını ve değerini artırır.

Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) David Schwartz, 2025 yılına kadar gerçek dünya varlıklarının XRP Ledger üzerinde tokenize edileceğini ve altının tokenizasyonunun XRPL için önemli bir kilometre taşı olacağını söylemişti.

Edoardo Farina bu gelişmeler çerçevesinde XRP’nin geliştiricisi Ripple’ın trilyonlarca dolarlık bir şirkete dönüşeceğini öngörüyor. Farina’ya göre Ripple’ın kurduğu stratejik ortaklıklar ve inovasyonlar da bu süreci hızlandıracak.

Ripple geride bıraktığımız Ocak ayı itibarıyla gerçekleştirdiği 285 milyon dolarlık büyük bir hisse geri alımı sırasında 11,3 milyar dolar değerinde bir şirketti. Farina’nın tahmini, Ripple için 200 katlık bir büyümeye işaret ediyor.

XRP 500 Dolara Yükselebilir mi?

Alpha Lions Academy’nin CEO’su Edoardo Farina, bu süreçte XRP fiyatının da 500 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Farina’ya göre bu yükseliş trendi, medyadaki pozitif haberlerle desteklenebilir. Bu kapsamda CEO, önümüzdeki beş yıl içerisinde Fortune, Wall Street Journal ve Forbes gibi ana akım medya kuruluşlarının, XRP hakkında daha olumlu hikayeler yayınlayacağına inanıyor.

XRP topluluğundaki bazı isimler de XRP fiyatının 500 dolara yükselebileceğine inanıyor. Popüler XRP analisti BarriC (@B_arri_C), 2032-2033 yılları arasındaki Bitcoin blok ödülü yarılanması sırasında XRP fiyatının 500 dolara kadar yükseltebileceğini öngörüyor.

XRP’ye yönelik iyimserlik hızla artıyor ve dijital varlık yakın zamanda büyük bir yükseliş görebilir. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,9 oranında değer kaybeden XRP 0,4757 dolar seviyesinde işlem görüyor.