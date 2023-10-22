2012 yılında dark web pazaryeri Silk Road’tan 50.000 BTC çalan James Zhong, tutuklanmasından 2 yıl sonra başından geçenleri anlattı. James Zhong’un, Bitcoin’in ilk yıllarındaki geliştiricilerinden bir olduğu ortaya çıktı.

CNBC’de yer alan habere göre James Zhong lüks içerisinde yaşayan bir bilgisayar uzmanıydı. James Zhong, aralarında Tesla’nın da olduğu lüks arabalara sahipti. Partiden partiye koşup, lüks otellerde kalıp pahalı alışverişler yaparak, yüksek güvenlikli bir bungalovda yaşamını sürdürüyordu. James Zhong daha sonra Georgia’da iskelesi olan, içerisinde tekneler, jet ski’ler, striptiz direği ve bol miktarda içki bulunan görkemli bir göl evi de satın aldı.

Silk Road Hacker’ı Tespit Edildi

13 Mart 2019 tarihinde James Zhong’un evine hırsız girdi. Yüz binlerce dolar değerinde 150 BTC’si çalınan Zhong panik içerisinde polisi aradı. Ancak polis ekipleri, kripto para hırsızlıkları konusunda daha önce herhangi bir deneyime sahip olmadığından davada ilerleme kaydedilemedi ve şüpheliler yakalanmadı.

James Zhong özel dedektif Robin Martinelli’yi işe alarak hırsızın peşine düştü. Robin Martinelli, incelemeleri sonucunda soygunu, James Zhong’un arkadaşlarından birinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ancak James Zhong, arkadaşlarından birinin ona ihanet edebileceğine inanmadı.

James Zhong evini soyan hırsızın kim olduğunu belirlemeye çalışırken ABD’nin İç Gelir İdaresi Ceza Soruşturma departmanından bir grup ajan da 2012 yılında Silk Road’tan 50.000 BTC çalan hacker’ı arıyordu. Silk Road hırsızı çaldığı BTC’lerin izini kaybettirmek için kripto para karıştırıcılarını kullandı ve varlıkları transfer etmek için yıllarca bekledi.

Ancak James Zhong çaldığı BTC’lerin izini kaybettirmeye çalışırken bir hata yaptı ve 800 doları yanlışlıkla kendi cüzdanına aktardı. Bu hata, kripto para istihbarat platformu Chainalysis tarafından tespit edildi. İşlemi ve gönderildiği borsayı takip eden uzmanlar, bu 800 doların James Zhong’a ait bir borsa cüzdanına gönderildiğini belirledi. Bu gelişme, Zhong’un evine hırsız girmesi nedeniyle polisi aramasından altı ay sonra gerçekleşti.

James Zhong Nasıl Tutuklandı?

ABD İç Gelir İdaresi soruşturmayı ilerletmek için Athens-Clarke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yardım istedi. James Zhong da evine hırsız girdiğinde aynı emniyet müdürlüğünü aramıştı. Sonuç olarak Silk Road hacker’ıyla ilgili soruşturma neticesinde James Zhong’un evine 3 müfettiş gönderildi.

James Zhong müfettişlere lüks evini, gizli bölmeleri gösterdi. Zhong’un bilgisayarını da inceleyen müfettişler 60 ile 70 milyon dolar arasında BTC tespit etti. Bu BTC’ler, James Zhong’u 2012 yılında gerçekleştirilen Silk Road hack’inin arkasında olduğuna dair kanıt olarak değerlendirildi.

James Zhong ise Bitcoin’le çok erken tanıştığını ve madencilik yaparak binlerce BTC kazdığını ifade etti. Yapılan araştırmalar sonucunda James Zhong’un gerçekten de BTC’nin ilk geliştirilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Günler sonra James Zhong’un evine polis eşliğinde baskın düzenlendi ve elektronik cihazların kokusunu almak üzere eğitilmiş köpekler bir patlamış mısır kutusu tespit etti. Bu kutunun içerisinde milyonlarca dolar değerinde BTC, nakit para, değerli metaller ve fiziksel Bitcoin’ler yer alıyordu.

Silk Road hack’ini gerçekleştirmekten suçlu bulunan James Zhong, şu anda Alabama, Montgomery’deki federal hapishanede cezasını çekiyor. El konulan Bitcoin’ler ise sahipleri geri almayı reddettiği için ABD hükümeti tarafından satılıyor.