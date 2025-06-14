Ripple’ın yerel kripto varlığı XRP, son iki günde 9.000 yeni cüzdan adresiyle dikkat çekici bir kullanıcı artışı yaşadı. Bu artış, ağın son bir haftada gördüğü en büyük iki günlük büyüme olarak kayıtlara geçti.

Yeni Cüzdan Sayısında Sıçrama

CryptoQuant verilerine göre 11 Haziran’da 4.500, 12 Haziran’da ise yaklaşık 4.200 yeni XRP cüzdanı oluşturuldu. Haziran başında günlük yeni adres sayısı 3.200 ile 3.500 arasında seyrederken, 9 Haziran’dan itibaren gözle görülür bir yükseliş başladı.

Bu artış, XRP ekosistemine yeni yatırımcıların ve kullanıcıların katıldığını gösteriyor.

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Benimsenme Artıyor: Fiyat Sabit

İlginç bir şekilde bu kullanıcı artışı, fiyatta anlamlı bir sıçramaya neden olmadı. Haberin yazıldığı sırada XRP fiyatı %2,52 düşüşle 2,13 seviyesinde işlem görüyor. Ancak işlem hacmi %66,30 artarak 4,53 milyar dolar oldu.

Bu yükseliş, XRP’ye olan ticari ilginin arttığını ve piyasaya giriş-çıkış yapmak isteyen yatırımcılar için yeterli likidite bulunduğunu ortaya koyuyor. Şu anda 24 saatlik hacmin piyasa değerine oranı %3,6 seviyesinde.

Bu Ne Anlama Geliyor

Yeni cüzdanların artması, iki açıdan dikkat çekici:

Uzun vadeli benimseme: Yeni kullanıcılar, XRP’nin hızlı ve düşük maliyetli transfer altyapısını farklı uygulamalarda test ediyor olabilir.

Likidite ve volatilite sinyali: Teknik analizde, artan cüzdan sayısı bazen fiyat hareketi öncesi birikim döneminin işareti olarak görülür.

Bu göstergeler, fiyat hareketinden önce oluşan sessiz bir dalga olabilir.

Sonuç olarak XRP, fiyat açısından durağan görünse de, ağ tarafında genişleme sürüyor. Artan kullanıcı sayısı, hem kullanım alanlarının genişlediğini hem de yatırımcıların gelecekteki potansiyele olan ilgisini ortaya koyuyor.

Fiyat bu ilgiye ne zaman yanıt verir bilinmez, ancak bu tür ağ verileri genellikle gecikmeli olarak fiyata yansır.