Her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de kripto para piyasasında bazı opsiyon sözleşmeleri için vade sonu tarihi geldi.

8 Kasım Cuma günü, yaklaşık 3,7 milyar dolar değerinde 48.700 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu haftaki opsiyonların değeri, geçen haftanın çok üzerinde ve ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası piyasalarda artan volatilite ve hacimle birlikte yeni bir zirveye işaret ediyor. Yatırımcılar, seçim sonrası daha net bir düzenleyici ortam beklentisiyle artışa geçen Bitcoin fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor.

Bu hafta sona eren Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 0,72 seviyesinde ve piyasada uzun (call) pozisyonların kısa (put) pozisyonlara göre üstünlük sağladığını gösteriyor. Deribit verilerine göre, yatırımcılar arasında en çok açık pozisyonun bulunduğu fiyat seviyesi 80.000 dolar olup, bu seviyedeki açık pozisyon değeri 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kripto türev platformu Greeks Live, seçim sonrası piyasaların yavaşladığını belirtti. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki yükselişlere rağmen, “opsiyon piyasasının kâr alarak seçim rallisini tamamladığını” ifade etti.

Ethereum ve Altcoinlerdeki Piyasa Dinamikleri

Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra, bugün 294.000 Ethereum opsiyon sözleşmesi de sona eriyor. Bu sözleşmelerin toplam değeri 850 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Sonuç olarak 8 Kasım Cuma günü itibariyle kripto para piyasasında vadesi dolacak opsiyon sözleşmelerinin toplam değeri 4,5 milyar dolar olarak ölçülüyor. Bu büyüklükteki vade sonu etkinliğinin kripto para piyasasında kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği öngörülüyor.

Bitcoin ve Ethereum Fiyatlarında Yeni Zirveler

ABD seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde arttı. Bitcoin (BTC) fiyatı 7 Kasım’da geç saatlerde 76.872 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bitcoin’deki bu yükseliş, ABD merkez bankası Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından geldi. Böylelikle BTC son 1 aylık zaman diliminde %22 oranında değer kazanmış oldu.

Öte yandan son bir haftalık zaman diliminde %16 oranında değer kazanan Ethereum da 2.950 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte SOL, DOGE, ADA gibi altcoin’ler de önemli yükselişler kaydetti.

ABD Başkanlık seçimiyle sonrası düzenleyici ortamın netleşmesi ve belirsizliklerin azalmasıyla birlikte kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam etmesi öngörülüyor.