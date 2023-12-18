Yuga Labs’in kurucu ortağı Greg Solano, 120 ETH ödül dağıtarak çalınan NFT’lerin kurtarılmasına katkıda bulundu.

Yapılan hata ödülü ödemesiyle birlikte eşler arası ticaret platformu NFT Trader’dan çalınan Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT’leri kurtarıldı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre Web3 odaklı bir siber güvenlik şirketi, 36 Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve 18 Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT’sini kurtarmayı başardı.

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16 Aralık’ta gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 3 milyon dolar değerinde varlık çalınmıştı. Saldırının ardından bir mesaj yayınlayan hacker, NFT’ler için fidye ödemesi talep etti. Hacker, BAYC NFT’leri için 3 ETH ve MAYC NFT’leri için ise 0,6 ETH fidye talep etti. ApeCoin tarafından finanse edilen ve kar amacı gütmeyen Web3 güvenlik projesi Boring Security kısa süre içerisinde çalınan varlıkları kurtardı. Boring Security cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saldırganın sahip olduğu 36 BAYC ve 18 MAYC’nin tamamı şu anda bizim kontrolümüzde. Koleksiyonların taban fiyatının %10’unu ödül olarak kendisine gönderdik. Mağdurlarla NFT’lerini geri göndereceğiz. Elbette bir kahve molasından hemen sonra… Mağdurlar, lütfen Discord kanalımızda bir talep oluşturun ve LÜTFEN SABIRLI OLUN.

Söz konusu fonlar, Yuga Labs kurucu ortağı Greg Solano’nun yaptığı 120 ETH’lik hata ödülü ödemesiyle mümkün hale geldi.

Delegate’in anonim kurucusu Foobar, söz konusu saldırının bu ayın başlarında gerçekleştirilen bir yükseltme sonrasında harici sözleşmelere çoklu çağrı yapılmasına izin veren güvenlik açığı nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu güvenlik açığı, NFT’lerin sahiplerinden izinsiz olarak transfer edilmesine olanak sağladı. Foobar, izinler iptal edilmediği takdirde NFT’lerin bir kez daha çalınma riski bulunduğunu belirtiyor.

NFT Trader saldırısına ek olarak kullanıcı cüzdanlarından Cool Cats ve Squiggles NFT’lerinin çalındığına dair raporlar da medyaya yansıdı.

NFT Piyasası Yükselişe Geçti

2022 yılında yaşanan felaketlerle birlikte NFT sektörü de ciddi zararlar görmüştü. Ancak 2023 yılıyla birlikte kripto para piyasasının yeniden toparlanması sonucunda NFT alanı da küllerinden doğdu. Japonya merkezli mesajlaşma uygulaması Line, NFT platformu DOSI’yi platformuna entegre etmek için 140 milyon dolar fon topladı.

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Öte yandan NFT pazaryeri Metagood ise Sora Ventures liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda 5 milyon dolar topladı. Metagood’un NFT pazaryeri Osura ise Bitcoin Ordinal’leri konusunda önde gelen birkaç platform arasında yer alıyor.

Son olarak 1kx’in yatırımcıların popüler NFT koleksiyonlarının taban fiyatlarıyla kaldıraçlı işlem açmalarını sağlayan bir NFT sürekli vadeli işlem borsası olan nftperp için 3 milyon dolarlık Seri A yatırım turuna liderlik ettiğini belirtelim.