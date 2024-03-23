Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına 29 günden az bir süre kaldı.

NiceHash’e göre Bitcoin’de blok ödülü yarılanması 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Spot Bitcoin ETF’leri 10 Ocak 2024 tarihinde onaylandı ve 11 Ocak tarihinde ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Son altı aylık zaman diliminde Bitcoin fiyatı spot Bitcoin ETF anlatısı nedeniyle kayda değer yükselişler yaşadı.

Sonuç olarak kısa bir süre önce Bitcoin’de 2021 yılında kaydedilen 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi geçildi. Bitcoin 14 Mart’ta 73.740 dolara kadar yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına bir aydan daha kısa bir süre kala, Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirleyip belirleyemeyeceği tartışılıyor. Biz de bu konuyu ChatGPT’nin rakibi Perplexity’ye sormaya karar verdik.

Bitcoin Yeni ATH’ye Ulaşabilecek mi?

BlackRock’ın 2023 yılının Haziran ayında spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasının ardından kripto para piyasasında manzara tamamen değişti.

BlackRock spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmadan önce Bitcoin 25.000 dolar bandında işlem görüyordu. BlackRock’ın başvurunun ardından Bitcoin fiyatı hızlıca 32.000 dolar sınırına dayandı. Takip eden aylarda Bitcoin yaklaşık %192 oranında değer kazanarak 14 Mart’ta 73.740 dolara kadar yükseldi.

15 Mart’ta fiyat düzeltmesine giden Bitcoin 60.900 dolara kadar geriledi. Bu yaklaşık %17’lik bir düzeltme anlamına geliyor.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması yaklaşırken en çok tartışılan konulardan biri de Bitcoin fiyatının yükseliş trendine devam edip etmeyeceği.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması sonucunda ağdaki blok ödülleri 6,25 BTC’den 3.125 BTC’ye gerileyecek. Bu da Bitcoin üretiminin bir anda yarı yarıya azalacağı anlamına geliyor. Mikroekonomi’de arz-talep, arzın azaldığı senaryoda talebin aynı kalması veya artması durumunda fiyatların da artacağını söylüyor. Bu nedenle birçok kişi yarılanma sonrasında BTC fiyatının yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Tarihsel veriler de arz-talep teorisini kanıtlar nitelikte. Zira Bitcoin’de önceki blok ödülü yarılanmalarını takip eden 6-12 aylık süre içerisinde kayda değer yükselişler yaşandığı görülüyor.

Bu nedenle kripto para topluluğu 29 günden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin’de yeni bir boğa koşusu bekliyor. Peki Bitcoin, 73.740 dolarlık zirvesini geçebilecek mi? Yapay zeka botu Perplexity’ye göre evet:

Arama sonuçlarından edinilen bilgilere dayanarak, Bitcoin’in 2024 yarılanmasından önce tüm zamanların en yüksek fiyatını tekrar kırması kuvvetle muhtemeldir. Piyasadaki olumlu ivme, spot Bitcoin ETF’lerinin kısa süre önce onaylanması ve Nisan ayında yapılacak yarılanma etkinliğine ilişkin beklenti de dahil olmak üzere birçok faktör bu olasılığa katkıda bulunuyor.

Bitcoin Kaç Dolara Kadar Yükselebilir?

Son dönemde yaşanan sert düşüşlere rağmen Bitcoin, geleneksel yatırımcılar arasında popüler bir varlığa dönüştü. Spot Bitcoin ETF’lerine gösterilen yoğun ilgi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu ilginin bir sonucu olarak Bitcoin 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Perplexity, bu kapsamda 2024 ve 2025 yıllarında daha fazla yükseliş yaşanacağını öngörüyor. Perplexity, Bernstein gibi analitik şirketleri tarafından hazırlanan raporlardan yola çıkarak Bitcoin’in 2024 yılında 90.000 dolara yükselebileceğini öngördü.

Perplexity, Bitcoin’in bu döngünün zirvesini ise 122.000 dolar gibi altı haneli bir fiyat seviyesiyle kaydedeceğine inanıyor.