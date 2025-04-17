Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken, bazı altcoin’ler yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Haftalık verilere göre özellikle orta sıralarda yer alan bazı projelerde ciddi kayıplar yaşandı.

CoinGecko verilerine göre, son 7 gün içinde en fazla değer kaybeden altcoin’ler şöyle:

DeXe (Dexe): %13,1 düşüşle 13,65 seviyesine geriledi.

düşüşle seviyesine geriledi. EOS (EOS): %10,2 değer kaybıyla 0,6138 dolardan işlem görüyor.

değer kaybıyla dolardan işlem görüyor. Story (IP): %8,9 düşüşle 4,01 dolara çekildi.

düşüşle dolara çekildi. Ethena (ENA): %8,7 gerileyerek 0,277 dolara indi.

gerileyerek dolara indi. Celestia (TIA): %8,2 düşüşle 2,29 seviyesinde.

düşüşle seviyesinde. Cosmos Hub (ATOM): %8,1 değer kaybıyla 4,06 dolardan işlem görüyor.

değer kaybıyla dolardan işlem görüyor. Internet Computer (ICP): %4,1 düşüşle 4,70 seviyesinde.

düşüşle seviyesinde. Hedera (HBAR): %3,6 kayıpla 0,1584 dolara geriledi.

Piyasa Genelinde Baskı Sürüyor

Kripto piyasasının genelinde de negatif bir görünüm hâkim. Bitcoin son 24 saatte %2,2 gerileyerek 66 bin dolar civarına çekilirken, Ethereum da aynı dönemde %4,4 düşüşle 1.571 dolara kadar indi. Bu düşüşler altcoin piyasasında satış baskısını artırırken, yukarıda adı geçen projeler haftalık bazda daha sert kayıplar yaşadı.

Solana’da Belirsizlik Sürüyor

Solana, son bir haftada yüzde 14,3 artışla 131,87 dolar seviyesine çıksa da, aylık bazda yüzde 2,8 düşüş yaşadı. Ocak ayında 262 dolar ile zirve yapan SOL, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 50 gerilemiş durumda. Bu düşüşte, Solana tabanlı mizah temalı coin’lerde (örneğin TRUMP ve LIBRA) yaşanan tartışmaların etkisi büyük görünüyor.

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Solana ETF’leri Kanada’dan Onay Aldı

Solana cephesinde bazı olumlu gelişmeler yaşansa da fiyat hareketine yansımadı. Bloomberg analisti Eric Balchunas’ın aktardığına göre Kanada’da Solana tabanlı spot ETF’lere onay çıktı. Bu yatırım araçları bu hafta Kanada piyasalarında işleme açılıyor. Öte yandan VanEck, 21Shares ve BitWise gibi dev şirketler başvuru yapsa da henüz Amerika’da bir Solana ETF’si onaylanmadı.

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise gayrimenkul finansman platformu Janover’dan geldi. Şirket, yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 80 bin SOL satın alarak Solana biriktirme stratejisini sürdürdü.