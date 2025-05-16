Kripto para piyasasında Cuma günleri, vadeli işlem sözleşmelerinin vade bitiş tarihleri nedeniyle kritik öneme sahip.

Bugün 3,2 milyar dolar değerinde kripto opsiyonu süresini dolduruyor. Spot piyasalardaki toparlanmanın ardından başlayan durgunluk, yatırımcıların dikkatini yeniden türev ürünlere çevirdi.

16 Mayıs Cuma günü yaklaşık 26 bin 500 adet Bitcoin opsiyon sözleşmesi sona eriyor. Toplam piyasa değeri 2,7 milyar doları bulan sözleşmelerin put/call oranı 0,99 olarak ölçüldü; yani yükseliş ve düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılar neredeyse eşit görünüyor.

En fazla zararın yaşanabileceği “maksimum acı noktası” 100 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, spot fiyatın yaklaşık 4 bin dolar altında kalıyor. Ayrıca 1,5 milyar dolarlık açık pozisyonun bulunduğu en yoğun bölge olarak öne çıkıyor. 110 bin ve 120 bin dolar seviyelerinde de yüksek açık pozisyon gözlemleniyor; yatırımcıların yeni rekor seviyelere dair beklentisi hâlâ güçlü.

🚨 Options Expiry Alert 🚨 Tomorrow 08:00 UTC: Over $3.1B in BTC & ETH options expire on Deribit.$BTC: $2.66B notional | Put/Call: 0.99 | Max Pain: $100K

$ETH: $525M notional | Put/Call: 1.24 | Max Pain: $2,200 BTC skew is neutral, ETH puts slightly outweigh calls. Price… pic.twitter.com/jBj4C4tMvX — Deribit (@DeribitOfficial) May 15, 2025

Piyasa analiz firması Greeks Live, haftalık değerlendirmesinde yatırımcıların Bitcoin’in yeni bir zirve yapıp yapamayacağı konusunda ikiye bölündüğünü belirtti. Mayıs veya Haziran ayında rekor bekleyenlerle, fiyatın 105 bin dolarda dirençle karşılaşacağını düşünenler arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

Analizlerde, piyasadaki alım yönlü pozisyonların bir kısmının kâr realizasyonuyla sonlandırıldığı, yerlerine daha temkinli stratejilerin devreye alındığı bildiriliyor.

Sadece Bitcoin değil, Ethereum sözleşmeleri de bugün vade sonuna ulaşıyor. 220 bin adet Ethereum opsiyonunun toplam değeri 570 milyon dolar olarak kaydediliyor. Maksimum acı noktası 2 bin 200 dolar olarak hesaplanırken, put/call oranı 1,24 ile satış yönlü pozisyonların ağırlıkta olduğunu gösteriyor.

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Piyasa Değerinde Gerileme

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2 düşerek 3,45 trilyon dolara geriledi. Bitcoin, bu düşüşe rağmen yüzde 1,2’lik artışla 104 bin dolar seviyesini yeniden kazandı. Ancak son bir haftadır 102 bin ile 104 bin dolar arasında dalgalanan BTC, yeni sermaye girişi olmazsa zayıflama riski taşıyor.

Ethereum fiyatı 2 bin 570 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. 2 bin 700 dolardaki direnç seviyesini geçememesi dikkat çekiyor.

Altcoin tarafında ise karışık bir tablo hâkim. XRP, Dogecoin, Chainlink ve Avalanche gerilerken; Binance Coin, Sui ve Hyperliquid küçük yükselişler kaydetti.