Kripto para piyasasında Cuma günleri, vadeli işlem sözleşmelerinin vade bitiş tarihleri nedeniyle kritik öneme sahip.

Bugün 3,2 milyar dolar değerinde kripto opsiyonu süresini dolduruyor. Spot piyasalardaki toparlanmanın ardından başlayan durgunluk, yatırımcıların dikkatini yeniden türev ürünlere çevirdi.

16 Mayıs Cuma günü yaklaşık 26 bin 500 adet Bitcoin opsiyon sözleşmesi sona eriyor. Toplam piyasa değeri 2,7 milyar doları bulan sözleşmelerin put/call oranı 0,99 olarak ölçüldü; yani yükseliş ve düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılar neredeyse eşit görünüyor.

En fazla zararın yaşanabileceği “maksimum acı noktası” 100 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, spot fiyatın yaklaşık 4 bin dolar altında kalıyor. Ayrıca 1,5 milyar dolarlık açık pozisyonun bulunduğu en yoğun bölge olarak öne çıkıyor. 110 bin ve 120 bin dolar seviyelerinde de yüksek açık pozisyon gözlemleniyor; yatırımcıların yeni rekor seviyelere dair beklentisi hâlâ güçlü.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

Tomorrow 08:00 UTC: Over $3.1B in BTC & ETH options expire on Deribit.$BTC: $2.66B notional | Put/Call: 0.99 | Max Pain: $100K

$ETH: $525M notional | Put/Call: 1.24 | Max Pain: $2,200

BTC skew is neutral, ETH puts slightly outweigh calls. Price… pic.twitter.com/jBj4C4tMvX

