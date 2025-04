Amerikalı finans devi Cantor Fitzgerald, Japon yatırım şirketi SoftBank, stablecoin ihraççısı Tether ve kripto borsası Bitfinex ile birlikte milyarlarca dolarlık Bitcoin odaklı yeni bir fon kuruyor.

“21 Capital” adını taşıyacak fonun, halka açık bir şirket olarak Bitcoin yatırımı yapan Strategy’nin başarısını örnek alması hedefleniyor.

Cantor’un yönetim kurulu başkanı Brandon Lutnick, aynı zamanda ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in oğlu. Financial Times’ın 23 Nisan tarihli haberine göre, Lutnick bu yatırımı Cantor Equity Partners adını taşıyan özel amaçlı bir şirket (SPAC) aracılığıyla yürütüyor. Şirket ocak ayında 200 milyon dolar fon topladı ve halka arz sürecine hazırlanıyor.

Tether fona 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin katkısı sunacak. SoftBank 900 milyon dolar, Bitfinex ise 600 milyon dolar ile projeye ortak olacak. Bilindiği üzere, Tether ve Bitfinex aynı ana şirketin bünyesinde yer alıyor.

🚨 SoftBank to Join Tether, Bitfinex, and Cantor to launch 21 Capital, seeded with $3B in Bitcoin and set to go public via SPAC: FT

SoftBank will contribute $900M to buy BTC @ $85k, with Tether in for $1.5B and Bitfinex $600M.

Masayoshi Son's biggest Bitcoin bet yet.

In 2017,… https://t.co/elfubTlzDv pic.twitter.com/0haGAoqDke

— matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) April 23, 2025