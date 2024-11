Köpek temalı yeni memecoin CHILLGUY piyasaya sürülmesini takip eden birkaç gün içinde fiyatında %4.100’lük bir artış kaydetti. Bu yazımızda CHILLGUY nedir ve neden yükseliyor gibi en çok merak edilen soruları yanıtlayacağız.

CHILLGUY’ın piyasa değeri kısa süreliğine 450 milyon doları aştı, ancak yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle yeniden düşüşe geçti.

Kripto para piyasasındaki memecoin süper döngüsü rüzgarları esiyor. Bu süreçte yeni piyasaya sürülen birçok memecoin yüz milyonlarca dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Bu memecoin’lerden sonuncusu Solana tabanlı Chill Guy (CHILLGUY).

CHILLGUY, gri bir kazak, mavi kot pantolon ve kırmızı spor ayakkabı giymiş, elleri ceplerinde sinsi bir şekilde sırıtan köpek figüründen oluşan bir avatara sahip. Bu karakter, 2024 yılında TikTok’ta viral hale geldi.

Kasım ayı ortalarında Solana ağında memecoin’e dönüştürülen bu meme, henüz piyasaya sürüldüğü ilk saniyelerde 0,007 dolar seviyesinde işlem görürken birkaç gün içinde 0,30 doların üzerine çıkarak yaklaşık %4.100’lük bir artış kaydetti.

CHILLGUY’un piyasa değeri, 19 Kasım’da 20 milyon dolar seviyesindeyken birkaç saat içinde 450 milyon doları aştı. Ancak kısa bir süre sonra piyasa değeri düşüşe geçerek şu anda 300 milyon dolar civarında seyrediyor.

Kripto topluluğundan birçok isim, CHILLGUY’un yükselişini yakından takip ediyor. X kullanıcısı Crypto Xlio, projenin momentum kazandığını ve topluluğun hızla büyüdüğünü belirtti. Analist, CHILLGUY’ın Binance borsasında listelenmesinin de an meselesi olduğuna inanıyor. Bu memecoin’in Binance’te listelenmesi, varlığa yönelik güveni ve erişilebilirliği arttırabilir, dolayısıyla CHILLGUY fiyatında önemli yükselişleri tetikleyebilir.

Chillguy Binance listing coming sooner than expected!

Momentum is building, and the community is growing fast. It’s only a matter of time before it hits the big exchange. This is the perfect moment to pay attention. #Chillguy is on its way to the top! 🚀 pic.twitter.com/qGCY0nS0O1

— Crypto XIio (@x6iiiio) November 20, 2024