Bir kripto para spekülatörü, GameStop olayının tetiklediği memecoin rallisini başarıyla değerlendirdi. Söz konusu spekülatör, bir yıllık sürede 3.000 dolarlık yatırımını 46 milyon dolara dönüştürdü.

Sonuç olarak bu spekülatör bir yıllık süreçte 15.718 katlık getiri elde etti.

Lookonchain tarafından paylaşılan zincir üstü veriler, spekülatörün 15 Nisan 2023 tarihinde 4,8 trilyon PEPE satın aldığını gösteriyor. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 50 milyon dolara denk geliyor. Spekülatör, 1,4 trilyon PEPE’yi 7,4 milyon dolar karşılığında sattı ve şu anda hala 3,5 trilyon PEPE tutmaya devam ediyor.

Earned more than $46M on $PEPE with only $3K, a gain of 15,718x!😱

This super big winner sold 255B $PEPE($2.3M) for profits again after the price of $PEPE increased.

He spent only $3K to buy 4.9T $PEPE($56M currently) on Apr 15, 2023, and sold 1.41T $PEPE for $7.4M, with 3.5T… pic.twitter.com/VKGxmK9gCt

