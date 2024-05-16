Bir kripto para spekülatörü, GameStop olayının tetiklediği memecoin rallisini başarıyla değerlendirdi. Söz konusu spekülatör, bir yıllık sürede 3.000 dolarlık yatırımını 46 milyon dolara dönüştürdü.

Sonuç olarak bu spekülatör bir yıllık süreçte 15.718 katlık getiri elde etti.

GameStop Olayının Baş Figürü Ortaya Çıktı

Lookonchain tarafından paylaşılan zincir üstü veriler, spekülatörün 15 Nisan 2023 tarihinde 4,8 trilyon PEPE satın aldığını gösteriyor. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 50 milyon dolara denk geliyor. Spekülatör, 1,4 trilyon PEPE’yi 7,4 milyon dolar karşılığında sattı ve şu anda hala 3,5 trilyon PEPE tutmaya devam ediyor.

Earned more than $46M on $PEPE with only $3K, a gain of 15,718x!😱 This super big winner sold 255B $PEPE($2.3M) for profits again after the price of $PEPE increased. He spent only $3K to buy 4.9T $PEPE($56M currently) on Apr 15, 2023, and sold 1.41T $PEPE for $7.4M, with 3.5T… pic.twitter.com/VKGxmK9gCt — Lookonchain (@lookonchain) May 15, 2024

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce PEPE’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmiştik. PEPE’deki bu yükseliş, 2021’deki GameStop kısa pozisyon sıkıştırması (short squeeze) olayında baş rol oynayan Roaring Kitty’nin 3 yıllık aranın ardından Twitter’a geri dönmesinin ardından geldi.

Roaring Kitty olarak bilinen Keith Gill’in Twitter’a geri dönmesiyle PEPE fiyatı dün 0,00001156 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %4,8 oranında değer kaybeden PEPE, 0,00001059 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte PEPE haftalık bazda hala %28,8 oranında değer kazanırken aylık bazda ise iki kattan fazla artış yaşadı.

Para Memecoin’lere Akıyor

Son birkaç gündür memecoin’lerde yaşanan yükselişler dikkat çekiyor. Sonuç olarak memecoin kategorisinin toplam değeri yaklaşık %10,2 oranında arttı. En popüler iki memecoin DOGE ve SHIB bu süreçte sırasıyla %4,7 ve %6,4 oranlarında değer kazandı.

Dogwifhat (WIF), FLOKI ve Bonk (BONK) da son 24 saatte kayda değer kazançlar sağladı. Bugün en çok yükselen memecoin’ler arasında en iyi performansı %28,7 oranında artan MAGA (TRUMP) kaydetti.

Analist CryptoAmsterdam kısa bir süre önce Twitter (X) hesabı üzerinden ypatığı açıklamada, 2021 yılındaki altcoin rallisinin, o yılki GameStop rallisinin hemen ardından yaşandığına dikkat çekti. Bu nedenle tarihin tekerrür etmesi durumunda kripto para piyasasında yeni bir altcoin rallisinin başlayabileceği öngörülüyor.

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