Kiev polisi, olayla ilgili olarak 24-29 yaşları arasında 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin, kurbanın sahip olduğu 3 BTC’yi çalmak için gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Solomianskyi bölgesinde gece geç saatlerde bir binadan çığlık sesleri gelmesi üzerine bina sakinleri, birkaç kişinin bir kişiyi döverek bir arabaya zorla bindirdiğini gördü.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından, Kiev ve çevre bölgelerde geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Tüm polis birimleri ve Solomianskyi polis departmanının operatörlerinin çabaları sonucunda, suça karışan dört kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Soruşturma sonucu elde edilen bilgilere göre saldırganlar, kurbanın yüksek miktarda BTC’ye sahip olduğunu öğrendi ve onu kaçırmak için harekete geçti. Kurban, gece geç saatlerde evine dönerken birkaç kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, kurbanı Kiev’de terk edilmiş bir eve götürdü ve 3 BTC’yi kendi cüzdanlarına aktarması için zorladı. Transferin tamamlanmasının ardından zanlılar, kurbanı boğarak öldürdü.

Saldırganların olayın ardından izlerini kaybettirmek için arabanın plakasını ve görünümünü değiştirdiği, kurbanı ise bir ormanda gömdüğü tespit edildi. Çaldıkları fonları hızlı bir şekilde nakde dönüştüren saldırganlar, Kiev polisinin çabaları sonucu kaçmak üzerelerken yakalandı.

Operasyonda çalınan varlıklara, saldırganların otomobiline ve diğer önemli delillere el konuldu. Şu anda gözaltında bulunan dört saldırgan, çıkar amaçlı kasten adam öldürme, soygun, özgürlükten yoksun bırakma ve suçu gizleme gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Saldırganların mahkemede suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtiliyor.