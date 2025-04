Kripto para topluluğu, mevcut ve gelecekteki boğa döngülerinde XRP’de devasa yükseliş potansiyeline dair iddialı tahminlerde bulunmaya devam ediyor ve 100 dolara kadar çıkan fiyat öngörüleri yapıyor.

Bu yazımızda son dönemde yapılan en çarpıcı XRP fiyat tahminlerine yakından bakacağız. Bu tahminlerin bazıları, kısa ve orta vadede gerçekleşebilir gibi görünüyor.

Ripple’ın (XRP), en büyük ve en çok ses getiren topluluklardan birine sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ripple (XRP) topluluğu, her zaman iyimser ve şaşırtıcı büyüklükte fiyat tahminleri yapmalarıyla tanınıyor.

Önce Oscar Ramos ile başlayalım. Ramos, Bitwise analizine atıfta bulunarak, 2 dolarlık seviyenin geçmişte kalacağını savundu. XRP ETF’lerinin ABD’de onaylanmasının ardından “ayıların darmadağın olacağını” ve fiyatın parabolik bir şekilde yükseleceğini, 2030 yılına kadar 29,32 doları göreceğini öngörüyor.

Hatırlatmak gerekirse halihazırda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nuna (SEC) on adet XRP ETF başvurusu yapıldı.

Polymarket’e göre spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimali oldukça yüksek olsa da, bu durum her zaman fiyat artışı anlamına gelmiyor. Örneğin geride bıraktığımız yaz Ethereum ETF’lerinin onaylanmasından sonra ETH fiyatı sert bir şekilde düşmüştü.

Brett adlı bir X (Twitter) fenomeni ise 55 dolarlık bir hedef belirlemiş durumda. “XRP_Queen” adlı başka bir kullanıcı ise daha mütevazı bir tahminde bulunarak XRP’nin 6,5 dolara yükseleceğini öngörüyor. Diğer tahminlere kıyasla bu tahmin daha gerçekçi duruyor. Dolayısıyla bu tahmini “gerçekleşmesi mümkün” kategorisine koyabiliriz.

