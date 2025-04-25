Kripto para topluluğu, mevcut ve gelecekteki boğa döngülerinde XRP’de devasa yükseliş potansiyeline dair iddialı tahminlerde bulunmaya devam ediyor ve 100 dolara kadar çıkan fiyat öngörüleri yapıyor.

Bu yazımızda son dönemde yapılan en çarpıcı XRP fiyat tahminlerine yakından bakacağız. Bu tahminlerin bazıları, kısa ve orta vadede gerçekleşebilir gibi görünüyor.

XRP Ne Kadar Yükselebilir

Ripple’ın (XRP), en büyük ve en çok ses getiren topluluklardan birine sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ripple (XRP) topluluğu, her zaman iyimser ve şaşırtıcı büyüklükte fiyat tahminleri yapmalarıyla tanınıyor.

Önce Oscar Ramos ile başlayalım. Ramos, Bitwise analizine atıfta bulunarak, 2 dolarlık seviyenin geçmişte kalacağını savundu. XRP ETF’lerinin ABD’de onaylanmasının ardından “ayıların darmadağın olacağını” ve fiyatın parabolik bir şekilde yükseleceğini, 2030 yılına kadar 29,32 doları göreceğini öngörüyor.

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Hatırlatmak gerekirse halihazırda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nuna (SEC) on adet XRP ETF başvurusu yapıldı.

Polymarket’e göre spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimali oldukça yüksek olsa da, bu durum her zaman fiyat artışı anlamına gelmiyor. Örneğin geride bıraktığımız yaz Ethereum ETF’lerinin onaylanmasından sonra ETH fiyatı sert bir şekilde düşmüştü.

Brett adlı bir X (Twitter) fenomeni ise 55 dolarlık bir hedef belirlemiş durumda. “XRP_Queen” adlı başka bir kullanıcı ise daha mütevazı bir tahminde bulunarak XRP’nin 6,5 dolara yükseleceğini öngörüyor. Diğer tahminlere kıyasla bu tahmin daha gerçekçi duruyor. Dolayısıyla bu tahmini “gerçekleşmesi mümkün” kategorisine koyabiliriz.

$XRP TO $55 🤯🤯 According to Sistine Research, the altcoin could hit $33-$50 by 2027 — a potential 1500%-2500% price rally. ARE YOU READY FOR THIS XRPIANS 💥 pic.twitter.com/hlWqsqUbEj — Brett (@Brett_Crypto_X) April 25, 2025

Peki 100 Dolar Mümkün mü?

Astronomik XRP fiyat tahminlerine bakacak olursak bir sosyal medya fenomeninin ortaya attığı 100 dolarlık hedefe de değinmemiz gerekiyor. X’te yaklaşık 500.000 takipçisi bulunan bir fenomen, XRP’nin neden 100 dolara yükselebileceğini detaylı bir şekilde anlatıyor.

Her ne kadar bu nedenler mantıklı görünse de, 100 dolarlık tahminin gerçekleşebilmesi için bazı finansal yasaların aşılması gerekiyor. Örneğin XRP’nin mevcut 2,2 dolarlık fiyatından 100 dolara yükselebilmesi için %4.450 oranında değer kazanması gerekiyor. Bu da XRP’nin piyasa değerinin 6 trilyon dolara ulaşması anlamına geliyor.

“doğal yasaların” aşılması gerekiyor. Örneğin, XRP’nin şu anki 2,2 dolarlık fiyatından %4.450 oranında yükselmesi gerekirdi. Ayrıca şunu da ekleyelim:

XRP’nin piyasa değerinin 6 trilyon dolara ulaşması, Bitcoin’in piyasa değerini üçe katlaması anlamına geliyor. Ayrıc bu senaryo gerçekleşirse Ripple’ın XRP’si, Apple ve Microsoft’un toplam değerinin iki katı büyüklüğüne ulaşmış olacak. Dolayısıyla bu tahminin gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Yine de, kripto para piyasasında “imkânsız” diye bir şeyin olmadığını unutmamak gerekiyor.