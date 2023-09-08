Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına ve yarılanmanın piyasa döngüleri üzerindeki etkilerine dair çeşitli teoriler bulunuyor. Her ne kadar bazıları blok ödülü yarılanmasının piyasa döngüleri üzerinde etkisi olduğu iddialarını reddetse de yeni bir teori, döngünün dönüş noktası olarak 28 Kasım tarihine işaret ediyor.

Kripto para analisti CryptoCon, 8 Eylül’de yaptığı paylaşımda Bitcoin’de blok ödülü yarılanmalarının piyasa döngüleri üzerindeki etkilerine dair yeni bir teori ortaya attı. CryptoCon, bu yeni modelin 2010 yılının Temmuz ayından bu yana, yani Bitcoin fiyatının başlangıcından bu yana var olduğunu iddia etti.

CryptoCon’un teorisi Bitcoin’de 28 Kasım 2012 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarına dayanıyor.

The significance of the #Bitcoin halving's is undeniable now. My November 28th Cycles Theory is now only a part of this brand-new model: The Halving Cycles Theory. You're going learn everything you need to know about right here. This model exists from… pic.twitter.com/SSzzfpKTpx — CryptoCon (@CryptoCon_) September 7, 2023

Gelin CryptoCon’un yeni yarılanma teorisine detaylı bir şekilde göz atalım.

CryptoCon, Bitcoin’deki dört yıllık piyasa döngülerini dört parçaya ayırıyor. Bunlar şu şekilde: birikim (yeşil), adil değer ve hazırlık (mavi), boğa piyasası ve yeni zirve (kırmızı) ve ayı piyasası (turuncu).

CryptoCon bu teorisinden yola çıkarak şimdiye kadarki tüm piyasa rallilerinin Bitcoin’in 28 Kasım’dan 21 gün önce veya sonra dip seviyeye ulaşmasından sonra başladığını iddia ediyor. CryptoCon, bu modelden yola çıkarak gelecekteki piyasa döngüleri hakkında da öngörülerde bulunulabileceğini belirtiyor.

Bitcoin’in 9 Temmuz 2024 tarihinden 21 gün önce veya sonra erken zirvesini belirleyeceğini kaydeden CryptoCon, Bitcoin’in döngüdeki en yüksek seviyesine ise 28 Kasım 2025’ten 21 gün önce ya da sonra olacak.

CryptoCon’un bu teorisine göre Bitcoin mevcut döngüde şu anda ayı piyasasının soğuma evresinde.

Bununla birlikte Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının piyasa döngüleriyle ilgisi olmadığını öngören teoriler de var. Piyasa gözlemcisi Pledditor, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada Bitcoin’deki 4 yıllık piyasa döngülerinin tesadüf olduğunu ve blok ödülü yarılanmalarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Pledditor, piyasa döngülerinin

Döngülerin küresel M2 para arzındaki artış ve azalışlarla daha yakından ilişkili olduğunu ifade etti.

M2, küresel para arzının ölçümlenmesi için kullanılan bir metriktir. M2, nakit, döviz ve nispeten likit olan banka ve para piyasası yatırım fonu mevduatlarını hesaplanmasıyla ölçümlenir.

Bitcoin Fiyatında Son Durum Ne?

CoinGecko verilerine göre lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte %0,8 oranında değer kazanarak 26.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Lider kripto para birimi BTC, haftalar önce yaşanan yüksek boyutlu fiyat dalgalanmalarının ardından yeniden 26 bin dolar bandında konsolide oluyor.