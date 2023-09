Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına ve yarılanmanın piyasa döngüleri üzerindeki etkilerine dair çeşitli teoriler bulunuyor. Her ne kadar bazıları blok ödülü yarılanmasının piyasa döngüleri üzerinde etkisi olduğu iddialarını reddetse de yeni bir teori, döngünün dönüş noktası olarak 28 Kasım tarihine işaret ediyor.

Kripto para analisti CryptoCon, 8 Eylül’de yaptığı paylaşımda Bitcoin’de blok ödülü yarılanmalarının piyasa döngüleri üzerindeki etkilerine dair yeni bir teori ortaya attı. CryptoCon, bu yeni modelin 2010 yılının Temmuz ayından bu yana, yani Bitcoin fiyatının başlangıcından bu yana var olduğunu iddia etti.

CryptoCon’un teorisi Bitcoin’de 28 Kasım 2012 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarına dayanıyor.

