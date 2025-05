Hafta sonuna yaklaşırken kripto piyasalarında bir kez daha büyük bir opsiyon sözleşmesi vadesi doluyor. Spot piyasalar yatay seyrini sürdürürken, Bitcoin ve Ethereum için önemli bir gün.

2 Mayıs Cuma günü yaklaşık 27.000 adet Bitcoin opsiyon kontratının süresi dolacak. Bu sözleşmelerin toplam değeri yaklaşık 2,54 milyar dolar.

Bu haftaki opsiyon büyüklüğü, son haftalara kıyasla ortalama seviyede kalıyor. Vadeli işlemlerde düşük hacim dikkat çekerken, spot piyasada kısmi toparlanma işaretleri görülüyor.

Sona erecek sözleşmelerde “put/call” oranı 1 seviyesinde, yani alım (long) ve satım (short) pozisyonları dengede. Maksimum kayıp noktası ise 90.000 dolar olarak hesaplanıyor.

Ayrıca, henüz süresi dolmamış Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin en yoğunlaştığı seviye 100.000 dolar. Buradaki açık pozisyonların toplam değeri 1,5 milyar dolar civarında. Bu da yatırımcıların fiyatların yükselmesini beklediğini gösteriyor.

Bununla birlikte 80.000 ve 65.000 dolar seviyelerinde de önemli ölçüde açık pozisyon bulunuyor. Bu da düşüş yönlü pozisyonların hâlâ aktif olduğunu ortaya koyuyor.

