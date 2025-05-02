Hafta sonuna yaklaşırken kripto piyasalarında bir kez daha büyük bir opsiyon sözleşmesi vadesi doluyor. Spot piyasalar yatay seyrini sürdürürken, Bitcoin ve Ethereum için önemli bir gün.

2 Mayıs Cuma günü yaklaşık 27.000 adet Bitcoin opsiyon kontratının süresi dolacak. Bu sözleşmelerin toplam değeri yaklaşık 2,54 milyar dolar.

Bu haftaki opsiyon büyüklüğü, son haftalara kıyasla ortalama seviyede kalıyor. Vadeli işlemlerde düşük hacim dikkat çekerken, spot piyasada kısmi toparlanma işaretleri görülüyor.

Bitcoin Opsiyonlarında Dikkat Çeken Seviyeler

Sona erecek sözleşmelerde “put/call” oranı 1 seviyesinde, yani alım (long) ve satım (short) pozisyonları dengede. Maksimum kayıp noktası ise 90.000 dolar olarak hesaplanıyor.

Ayrıca, henüz süresi dolmamış Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin en yoğunlaştığı seviye 100.000 dolar. Buradaki açık pozisyonların toplam değeri 1,5 milyar dolar civarında. Bu da yatırımcıların fiyatların yükselmesini beklediğini gösteriyor.

Bununla birlikte 80.000 ve 65.000 dolar seviyelerinde de önemli ölçüde açık pozisyon bulunuyor. Bu da düşüş yönlü pozisyonların hâlâ aktif olduğunu ortaya koyuyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

At 08:00 UTC tomorrow, over $2.85B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $2.54B notional | Put/Call: 0.95 | Max Pain: $90K

$ETH: $316M notional | Put/Call: 0.88 | Max Pain: $1,800 Market shows strong BTC call stacking above $95K, what… pic.twitter.com/imA4XY34Eq — Deribit (@DeribitOfficial) May 1, 2025

Yatırım firması Greeks Live’a göre, Bitcoin tarafında kısa ve orta vadeli oynaklık giderek azalıyor. Piyasada büyük dalgalanmalar beklenmiyor. Firma, “Bitcoin fiyatı 95.000 dolar seviyesinde dalgalansa da piyasa duyarlılığı hâlâ zayıf, yalnızca kademeli bir iyileşme var” değerlendirmesinde bulundu.

Deribit de vadeli işlemler piyasasının sakin olduğunu belirterek, “Kısa vadeli oynaklık düşük ve dengeli, fonlama oranları ise genellikle sıfıra yakın seyrediyor.” dedi. Yani yatırımcıların pozisyonlarını korumak için ödediği ücretlerde ani bir artış yok.

Ethereum Opsiyonlarında da Vade Sonu

Bugün ayrıca yaklaşık 175.000 adet Ethereum opsiyon kontratının da süresi doluyor. Bu sözleşmelerin toplam değeri 317 milyon dolar. Maksimum kayıp seviyesi 1.800 dolar olurken, put/call oranı yüzde 87 olarak ölçüldü. Böylece Cuma günü toplamda 2,85 milyar dolarlık kripto para opsiyon sözleşmesinin vadesi dolmuş olacak.

Piyasalarda Genel Görünüm

Kripto para piyasası haftayı pozitif tamamlamaya hazırlanıyor. Toplam piyasa değeri, yatay seyrin ardından hafif yükselerek 3,12 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin haftaya yine öncülük etti ve Perşembe günü 97.340 dolarla gün içi zirve yaptı. Cuma sabahı Asya saatlerinde 97.000 doların altına gerilese de geçen haftaya kıyasla yüzde 3 artıda konumlanıyor. Ethereum ise son bir ayın zirvesi olan 1.860 dolara yükseldi. Ancak fiyatlar hâlâ kripto kışının izlerini taşıyor. ETH, haftalık bazda yalnızca yüzde 2 artış kaydetti.

Bugün öne çıkan altcoinler arasında Dogecoin, Avalanche, Litecoin ve Hyperliquid bulunuyor.