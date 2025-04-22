21–28 Nisan tarihleri arasında toplamda 235 milyon doların üzerinde kripto varlık piyasaya sürülecek.

Tokenomist verilerine göre, kilit açılımları hem “cliff” (ani) hem de “linear” (kademeli) şekilde gerçekleşecek. En büyük cliff tipi açılımlar VENOM ve ALT’tan gelirken, Solana ise kademeli kilit açılımlarında başı çekiyor.

VENOM’dan 8,25 Milyon Dolarlık Kilit Açılımı

Haftanın en dikkat çeken cliff açılımı VENOM’a ait. Yaklaşık 59,26 milyon adet ve 8,25 milyon dolar değerinde VENOM token serbest kalacak. Söz konusu rakam, projenin toplam açılabilir arzının yüzde 2,86’sına denk geliyor.

Ayrıca yaklaşık 7,09 milyon dolar değerinde 240,10 milyon adet ALT token piyasaya sürülecek. Bu miktar, ALT’ın açılabilir arzının yüzde 7,92’siyle VENOM’a kıyasla daha yüksek oranda bir serbest bırakımı karşılıyor.

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Solana, 66 Milyon Dolarla İlk Sırada

Kademeli (linear) açılımlar içinde en büyüğü Solana tarafında olacak. Haftalık süreçte 465 bin 770 adet SOL token piyasaya sürülecek. Bu token’ların toplam değeri 66,03 milyon dolar olarak kaydedilirken, Solana’nın dolaşımdaki arzının yalnızca yüzde 0,09’una denk geliyor.

İkinci sırada 37,23 milyon adet ile Worldcoin (WLD) bulunuyor. Toplam değeri 29,47 milyon dolar olan token’lar dolaşımdaki arzın yüzde 2,92’sini oluşturuyor.

Üçüncü sırada ise TRUMP token yer alıyor. 3,45 milyon adet token açılarak yaklaşık 28,76 milyon dolarlık arz sağlanacak. TIA, 6,96 milyon adet token ve 17,82 milyon dolarlık kilit açılımıyla dördüncü sırada konumlanıyor. Bu da toplam arzın yüzde 1,20’si anlamına geliyor.

Dikkate değer diğer kilit açılımlar ise şöyle:

TAO: 50 bin 400 token, 16,86 milyon dolar (yüzde 0,58)

Dogecoin (DOGE): 96,52 milyon token, 15,32 milyon dolar (yüzde 0,06)

Avalanche (AVAX): 700 bin token, 14 milyon dolar (yüzde 0,17)

SUI: 3,72 milyon token, 7,45 milyon dolar (yüzde 0,12)

Polkadot (DOT): 2,30 milyon token, 9,07 milyon dolar (yüzde 0,25)

IP: 2,32 milyon token, 8,72 milyon dolar (yüzde 0,90)

JTO: 4,20 milyon token, 7,11 milyon dolar (yüzde 1,06)

Toplamda, sadece linear kilit açılımları 220 milyon dolarlık bir değeri temsil ediyor ve bu rakam, haftalık toplam açılımların neredeyse tamamını oluşturuyor.