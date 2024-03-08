XRP’de bugünkü hareketlilik, dünkü benzer boyuttaki XRP transferlerinin ardından geldi.

Kısa bir süre önce yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 18,91 milyon XRP, Binance borsasından bilinmeyen cüzdanlara transfer edildi. Söz konusu transferler, kripto para piyasasındaki balina hareketliliklerini takip eden Whale Alert platformu tarafından bildirildi.

7 Mart yani dün de 11,2 milyon dolar değerinde 18,34 milyon XRP de Binance borsasından bilinmeyen bir cüzdana aktarılmıştı. Arka arkaya gerçekleşen devasa XRP transferleri, kripto para piyasasında paniğe yol açtı.

XRP meraklıları ve analistler, dün ve bugün XRP’de gerçekleştirilen devasa transferleri dikkatle takip etti. Bu fiyat hareketlilikleri, kripto para piyasasındaki trendler hakkında da bazı bilgiler veriyor. Binance borsasından gerçekleştirilen devasa kripto para transferleri genellikle büyük oyuncuların stratejik hamleleri olduğu şeklinde yorumlanır.

Bu transferler ayrıca balinaların gelecekte XRP fiyatında artış yaşanacağını öngörerek XRP biriktirdiği şeklinde de yorumlanıyor.

XRP’de Son Durum Ne? XRP’nin Geleceği

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,2 oranında değer kazanan XRP, 0,62 dolar bandında işlem görüyor. XRP’de son dönemde fiyat hareketlilikleri önemli ölçüde arttı. Veriler, XRP’nin son 24 saatteki işlem hacminin 1.913.367.799 dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP) fiyatı son bir aylık zaman diliminde %21,79 oranında değer kazandı. Bu da yatırımcıların XRP’nin geleceğine yönelik iyimserliği ve artan yatırımcı ilgisini gözler önüne seriyor.

Kripto para analitik platformu CoinGlass’ın verilerine göre XRP’de son 24 saatte 606 bin dolarlık long, 545 bin dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Bu da yatırımcıların XRP konusunda kararsız olduğunu ve yatırımcıların hem düşüş hem de yükseliş olasılıklarına göre pozisyon aldığını gösteriyor.

Son dönemde yapılan devasa XRP transferleri ise yatırımcıların XRP’ye yönelik genel hissiyatın boğa eğilimli olduğu görülüyor.