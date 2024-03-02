21Shares, popüler Bitcoin borsa yatırım fonu için Chainlink’in Proof of Reserve (PoR) hizmetine entegre oldu.

Kripto yatırım ürünleri sağlayıcısı 21Shares ve Ark, Ocak 2024’te diğer 10 spot Bitcoin ETF ile birlikte piyasaya sürülen ARK 21Shares Bitcoin ETF’yi (ARKB) geliştirmenin yollarını arıyor. 21Shares, bugün Chainlink Proof of Reserve entegrasyonunu duyurdu. Entegrasyon, Ethereum mainnet üzerinde gerçekleştirildi.

Yeni entegrasyon, yatırımcıların ETF rezervinde tutulan BTC miktarını anlık olarak takip etmesine olanak sağlayacak. 21Shares, bu şekilde ürünün şeffaflığını artırmayı amaçlıyor.

21Shares, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

21Shares, operasyonlarında güvenlik ve şeffaflığı sorunsuz bir şekilde dengeliyor. Chainlink’in öncü Proof of Reserve çözümünün entegrasyonuyla, ARKB’nin Bitcoin rezervleri net bir şekilde izlenebilecek. Ayrılmış cüzdanlar, çoklu imza protokolleri ve soğuk depolama gibi ileri güvenlik önlemleri, rezerv varlıklarının hem şeffaf hem de güvenli kalmasını sağlayacak.

Proof of Reserve Nedir?

Proof of Reserve, bir şirket veya ürünün rezervindeki varlıklar için kanıt sunması demek. Bu ispatı kendi kendini denetleyerek sunmak mümkün olduğu gibi, Chainlink ve benzeri oluşumların sunduğu hizmetlerden de yararlanılabiliyor.

Chainlink, temelde bir blockchain kahini. Yani sunduğu anlık veriler ve bilgi akışı ile farklı blockchain ağları arasındaki iletişimi sağlıyor. Dolayısıyla bu iş için biçilmiş kaftan.

Chainlink’in Proof of Reserve hizmeti 2020’den beri piyasada. Ancak çok sayıda merkezi ve merkeziyetsiz borsanın yanlış rezerv yönetimi nedeniyle iflas ettiği 2022 yılında popüler oldu.