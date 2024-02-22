Spot Bitcoin ETF’ler, şimdiden ETF tarihine geçecek türden performans gösteriyor. Ancak 21Shares başkanına göre piyasa, gerçek büyümeyi yakalamadan önce küçülecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uzun süredir beklettiği spot Bitcoin ETF başvurularını Ocak ayı ortasında onayladı. Onayın ardından toplamda 11 ETF ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Spot Bitcoin ETF’leri, özellikle şubat başından itibaren büyük ilgi görmeye başladı. Söz konusu 11 ETF, geçtiğimiz iki hafta boyunca art arda net 2,2 milyar dolar yatırım aldı.

Yatırımcılar özellikle BlackRock ve Fidelity’nin ETF’lerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu iki ETF, işleme açıldıkları dönemde ABD’de son 30 yılda piyasaya sürülen tüm ETF’ler arasında en iyi performansı gösterdi.

21Shares Başkanı Ophelia Snyder ise spot Bitcoin ETF piyasasının gerçek anlamda büyümeye başlamadan önce küçüleceğini düşünüyor.

Bitcoin ETF’lerinin Sayısı Azalacak

Snyder’a göre, piyasanın mevcut durumda büyümesinden uzun süredir bu ürünleri bekleyen ve ürünlere erişimi danışmanlara kıyasla daha hızlı olan bireysel yatırımcılar sorumlu. Bankalar ve brokerlar gibi oluşumların piyasaya girmesiyse değerlendirmeye tâbi, zaman alacak bir süreç.

21Shares başkanı, bu oluşumların değerlendirmeyi yönetilen varlık değeri (AUM) gibi ölçütler ile yapacağını söylüyor. Snyder’a göre, nihayetinde 1 milyar dolar AUM’u geçen ETF’ler piyasaya tutunabilecek.

1 milyar dolar AUM’u hızlıca geçmezseniz, başarılı olmanızın imkanı yok. Çünkü başarı, başarıyı doğurur. ETF alanı önümüzdeki yıl çok daha küçük olacak. Olmamasının imkanı yok. En fazla 3-5 ETF kalır.

Blockworks verilerine göre, mevcut durumda 5 spot Bitcoin ETF’nin yönetilen varlık değeri 1 milyar doları geçti. Grayscale’in ETF’ye dönüştürülen fonu GBTC, 24 milyar dolar AUM ile başı çekiyor.

Onu 5,7 milyar dolar ile BlackRock (IBIT), 4,3 milyar dolar ile Fidelity (FBTC), 1,3 milyar dolar ile Ark/21Shares (ARKB) ve 1 milyar dolar ile Bitwise (BITB) izliyor. Diğer ETF’ler henüz 1 milyar dolar AUM’u geçemedi.