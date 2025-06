Wall Street analistleri, Solana, XRP, Dogecoin ve diğer popüler altcoin’lere dayalı spot ETF’lerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yıl sonuna kadar onaylanmasının neredeyse kesin olduğunu belirtti.

Bloomberg’den Eric Balchunas ve James Seyffart, Solana, XRP ve Litecoin spot ETF’lerinin onay alma ihtimalini yüzde 95 olarak gösterirken, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Hedera ve Avalanche için de bu oran yüzde 90 civarında seyrediyor.

SEC bugüne kadar sadece Bitcoin ve Ethereum için spot ETF onayı vermişti. Ancak analistler, kurumun son aylarda çok sayıda başvuruya gösterdiği ilgi ve taleplere yönelik geri dönüşlerin, altcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

İlgili: Memecoin ETF’leri 2026’da Gelebilir, Başvuru Süreci Başladı

Bitcoin spot ETF’leri halihazırda 100 milyar doların üzerinde varlık yönetirken, BlackRock’un iShares Bitcoin Trust fonu, 70 milyar dolarlık büyüklüğüyle tarihinin en hızlı yükselen fonlarından biri oldu. Bu durum, kriptoya yönelik ETF talebini artırdı.

NEW: @EricBalchunas & I are raising our odds for the vast majority of the spot crypto ETF filings to 90% or higher. Engagement from the SEC is a very positive sign in our opinion pic.twitter.com/5dh8G8rK6Y

— James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2025