2025 yılının ilk çeyreği geride kaldı. Özellikle ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle kripto para piyasasında ciddi fiyat dalgalanmaları yaşandı.

2025 yılına 93.000 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin (BTC) 20 Ocak’ta 108.786 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu tarihten sonra düşüş trendine giren lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 76.700 dolara kadar geriledi. Bu süreçte altcoin’ler de ciddi değer kayıpları yaşadı.

Bu yazımızda 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok yükselen kripto paralara yakından bakacağız.

Four (FORM)

Listemizin ilk sırasında yılın ilk çeyreğinde %480,9 oranında değer kazanan Four (FORM) projesi yer alıyor. CryptoRank verilerine göre Four (FORM) 785 milyon dolarlık piyasa değeriyle 2,10 dolardan işlem görüyor.

BinaryX ($BNX) projesi kısa bir süre önce yeniden markalandı ve Four (FORM) adını aldı. FORM, Four ekosisteminin yerel kripto para birimidir. Bu ekosistemde DAO ve blockchain oyunları yer alıyor. Başlangıçta bir merkezsiz türev platformu olarak başlatılan proje, daha sonrasında GameFi’nin hızla popülerleştiğini ve metaverse oyunlarına olan ilgiyi fark eden ekip, zamanla merkeziyetsiz video oyunları geliştirmeye yöneldi ve şu anda Web2 geliştiricilerini Web3’e bağlamak için IGO hizmetleri sunan bir GameFi platformuna dönüşüyor.

Story Protocol (STORY)

Listemizin ikinci sırasında, 2025 yılının ilk çeyreğinde %96,7 oranında değer kazanan Story Protocol (STORY) projesi bulunuyor. CryptoRank verilerine göre Story Protocol (STORY) 1,03 milyar dolarlık piyasa değeriyle 4,13 dolardan işlem görmekte.

Story Protocol, blockchain teknolojisini hikaye anlatımına entegre ederek dijital medya dünyasında devrim yaratmayı amaçlayan bir projedir. Story Protocol, içerik oluşturuculara, geliştiricilere ve kullanıcılarına kendi hikayelerini oluşturma, paylaşma ve onlardan gelir elde etme imkanı sunuyor. Proje, kullanıcıların dijital içeriklerini Blockchain üzerinde güvenli ve merkeziyetsiz bir şekilde yayımlamalarını sağlayarak içerik sahipliğini güçlendiriyor.

Bu proje, içerik üreticilerinin Web3’e geçişini desteklemek amacıyla, yerel kripto para birimi STORY’yi bir ödeme aracı olarak kullanmaktadır. Kullanıcılar ve içerik üreticileri, Story Protocol’ün sağladığı DAO yönetim sistemi ile platformda karar alma süreçlerine katılabiliyorlar. Ayrıca, Story Protocol, Blockchain tabanlı hikaye oyunları ve etkileşimli içerik projeleri için altyapı desteği sunarak, metaverse ve dijital medya sektörlerinde yeni bir ekosistem yaratıyor.

Mantra (OM)

Listemizin üçüncü sırasında, 2025 yılının ilk çeyreğinde %62,3 oranında değer kazanan Mantra (OM) projesi yer alıyor. CryptoRank verilerine göre Mantra (OM) 6,10 milyar dolarlık piyasa değeriyle 6,17 dolardan işlem görmekte.

Mantra (OM), merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde kullanıcılarına çeşitli finansal hizmetler sunmayı amaçlayan bir platformdur. Mantra, özellikle stake etme, borç verme, borç alma ve likidite sağlama gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Platform, token sahiplerine hem katılım ödülleri sunarken hem de DeFi projeleri için güvenli ve verimli bir ortam sağlıyor. Ayrıca, Mantra’nın yerel kripto para birimi OM, platformdaki işlemleri güçlendirmek ve kullanıcılarına ödüller dağıtmak amacıyla kullanılmaktadır.

GateToken (GT)

Listemizin dördüncü sırasında, 2025 yılının ilk çeyreğinde %34,5 oranında değer kazanan GateToken (GT) projesi bulunuyor. CryptoRank verilerine göre GateToken (GT) 2,76 milyar dolarlık piyasa değeriyle 22,47 dolardan işlem görmekte.

GateToken (GT), Gate.io borsasının yerel token’ıdır ve borsa kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunmaktadır. GT, işlem ücretlerinde indirimler, airdrop etkinliklerine katılma ve token staking gibi özellikler sunarak, borsa kullanıcıları için değer yaratmaktadır. Ayrıca, Gate.io platformu, geniş bir ticaret çiftleri yelpazesi ve güçlü bir güvenlik altyapısı ile global kripto para topluluğunun ilgisini çekmektedir. GateToken, borsanın ekosisteminde token sahiplerine daha fazla fayda sağlamak ve platformun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Walrus (WAL)

Listemizin beşinci sırasında, 2025 yılının ilk çeyreğinde %22,7 oranında değer kazanan Walrus (WAL) projesi yer alıyor. CryptoRank verilerine göre Walrus (WAL) 682,47 milyon dolarlık piyasa değeriyle 3,47 dolardan işlem görmekte.

Walrus (WAL), merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kripto para alanındaki yenilikçi çözümleriyle dikkat çeken bir platformdur. Walrus, kullanıcıların likidite sağlama, ödül kazanma ve stake etme gibi işlemleri gerçekleştirebileceği bir ekosistem sunuyor. Proje, özellikle topluluk odaklı yaklaşımları ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor. Walrus, yerel token’ı WAL ile, platformdaki hizmetlerden yararlanan kullanıcılara çeşitli ödüller ve avantajlar sunarak, güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.