2025 yılının ilk çeyreği kripto paralar için iyi başladı ancak kötü sonuçlandı. Yıla 93.000 dolar bandında başlayan Bitcoin (BTC) 20 Ocak’ta 108.786 dolarla tüm zamanlarını belirledikten sonra 76.700 dolara kadar geriledi. Bu süreçte birçok altcoin ise %67’ye varan değer kayıpları yaşadı.

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Bu yazımızda 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasa değeri en yüksek 100 kripto para arasında en çok değer kaybeden projelere yakından bakacağız.

Listemizin ilk sırasında popüler memecoin Floki (FLOKI) yer alıyor. İlk çeyrekte %67 oranında değer kaybeden FLOKI, 555,77 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,0000574 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İlk çeyrekte %65,1 oranında değer kaybeden Raydium (RAY) ikinci sırada yer alıyor. RAY, 532,77 milyon dolarlık piyasa değeriyle 1,82 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Üçüncü sırada yer alan Artificial Superintelligence Alliance (FET) %64,2 oranında değer kaybetti ve 1,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle 0,448 dolar seviyesinde alınıp satılıyor.

Dördüncü sıradaki Pepe (PEPE), 2025 yılının ilk çeyreğinde %64 oranında büyük bir değer kaybı yaşadı. En popüler memecoin’lerden biri olan PEPE, son yıllarda en çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. PEPE piyasa genelindeki düşüşlerden olumsuz etkilendi ve 694,7 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,00000745 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Beşinci sıradaki Theta Network, %63,8 oranında bir değer kaybı yaşadı. THETA, özellikle video akış platformları için merkeziyetsiz altyapı sağlayan bir proje olarak öne çıkıyordu. Ancak 2025’in ilk çeyreğinde, ağda beklenen güncellemelerin ve uygulamaların gecikmesi, aynı zamanda rakiplerin hızla büyümesi, Theta’nın değer kaybetmesine neden oldu. Yatırımcılar, Theta’nın gelişim sürecine daha fazla ilgi gösterilmesini bekliyor.

Altıncı sırada %63,2 oranında değer kaybeden Bonk (BONK) yer alıyor. Onu OpenAI’ın kurucusu Sam Altman’ın blockchain şirketi Worldcoin (WLD) %63,1’lik düşüşle takip ediyor. WLD 940,25 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,783 dolardan işlem görüyor.

Sekizinci sırada yer alan Ethena (ENA) 2025 yılının ilk çeyreğinde %62,2 oranında değer kaybetti. Katman-2 ölçeklendirme çözümleri sunan proje, Ethereum ağında faaliyet gösteriyor. Ancak rakiplerin benzer çözümler geliştirmesi ve Ethena’nın gelişim sürecinde yaşanan aksaklıklar, yatırımcıların ilgisini kaybetmesine yol açtı.

Dokuzuncu sıradaki Stacks (STX) ise %60,5 oranında düşüş yaşadı. Onuncu sırada yer alan Pyth Network, 2025 yılının ilk çeyreğinde %60,3 oranında değer kaybetti. Pyth, özellikle verileri merkeziyetsiz bir şekilde sağlamak amacıyla inşa edilen bir oracle ağı. Fakat kripto para piyasasındaki düşüş trendi ve rakip oracle ağlarının hızla yükselmesi ve Pyth Network’ün ağında beklenen iyileştirmelerin gecikmesi, yatırımcıların ilgisinin azalmasına neden oldu.