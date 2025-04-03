Bu yazımızda Bitcoin madenciliğine başlamak isteyenlerin göz atması gereken en iyi madencilik havuzlarına yakından bakacağız.

Bitcoin madencilik havuzları, blok ödülü kazanma şansını arttırmak için hash gücünü birleştiren madenciler grubudur. Daha basit tabirle, madenciler kendi madencilik altyapılarını oluşturmak yerine donanımlarını havuzun sunucusuna bağlarlar. Madencilik havuzlarında kazanılan blok ödülleri, her katılımcının sağladığı hash gücüne göre paylaştırılır.

Bitcoin madenciliğinin giderek daha rekabetçi hale gelmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle madencilik havuzları ortaya çıktı. Dolayısıyla bu durum, küçük ölçekli veya bireysel madencilerin düzenli kazanç elde etmesini zorlaştırdı. Enerji ve güç maliyetleri hesaba katılmasa bile, düzenli ve kârlı bir gelir elde etmek için önemli miktarda kaynak ve sermaye gerekmektedir.

Madencilik Havuzuna Katılmanın Avantajları

Tutarlılık: Solo madenciliğe kıyasla daha sık ödül kazanma imkanı.

Solo madenciliğe kıyasla daha sık ödül kazanma imkanı. Erişilebilirlik: Büyük ölçekli donanım veya yüksek elektrik yatırımı yapmadan katılabilirsiniz.

Büyük ölçekli donanım veya yüksek elektrik yatırımı yapmadan katılabilirsiniz. Destek: Birçok havuz, deneyimsiz madencilere rehberlik, araçlar ve destek sunar.

Madencilik havuzları, daha fazla madencinin ağa katılmasını sağlayarak güvenliği artırır, merkeziyetsizliği korur ve tek bir varlığın blok zincirinde hakimiyet kurmasını engeller.

Madenciler için rekabet oldukça sert, bu yüzden çoğu kişi istikrarlı kazanç sağlamak ve ağın güvenliğine katkıda bulunmak için havuz madenciliğini tercih eder. Ancak her şeyde olduğu gibi burada da avantajlar ve dezavantajlar mevcut:

Solo Madenciliğin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar:

Madencilikten elde edilen tüm ödüller üzerinde tam kontrol.

Havuz operatörüne komisyon ücreti ödeme zorunluluğu yok.

Dezavantajlar:

Düzensiz ödüller; başarılı blok madenciliği arasında uzun süreler olabilir.

Yüksek donanım ve elektrik maliyetleri.

Havuz Madenciliğinin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar:

Ortak çalışma sayesinde daha düzenli gelir elde etme.

Solo madenciliğe kıyasla daha düşük başlangıç yatırımı.

Dezavantajlar:

Havuz ücretleri toplam kârı azaltabilir.

Madenci, kararları genellikle havuz operatörünün alması nedeniyle daha az bağımsızlık sahibi olur.

Bitcoin Madenciliği Nasıl Çalışır?

Temel bilgileri açıkladığımıza göre, şimdi detaylara inelim. Bitcoin madenciliğinin nasıl çalıştığını anlatırken bir BTC madencilik havuzuna katılmayı örnek alalım.

Bitcoin Madenci Seçimi

Çoğu Bitcoin madencisi, Antminer S19 veya S9 gibi ASIC cihazları kullanır. Çünkü geleneksel GPU’lar ve CPU’lar artık Bitcoin madenciliğinde kârlı değildir. Kullanacağınız madencilik cihazı, rekabetçi kalabilmesi için güncel verimlilik standartlarını karşılamalıdır.

Buna ek olarak, güç kaynağı ünitenizi (PSU), madencinin güç tüketimine uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Örneğin, bir Antminer S9 yaklaşık 1.375 watt tüketir. Bu yüzden güçlü ve güvenilir bir PSU kullanmak önemlidir.

Ayrıca kararlı, kablolu bir Ethernet bağlantısı (önerilir) kurmalısınız. Çünkü kablosuz bağlantılar, fiziksel engeller, yüksek gecikme süresi ve ağ yoğunluğu gibi faktörler nedeniyle kesintilere yol açabilir. Bu kesintiler, madencinizin işlem gücünü havuza zamanında aktarmasını engelleyebilir.

Madenci Ayarları ve Havuz Seçimi

Madenciyi ve PSU’yu bağladıktan sonra bir network tarayıcı (örneğin Angry IP Scanner) kullanarak yerel ağınızdaki madenciyi bulun. Tarayıcı, ağınızdaki tüm bağlı cihazların IP adreslerini gösterir. Madencinizin IP adresini tespit ettikten sonra, bir tarayıcıya girerek cihazın kontrol paneline erişebilirsiniz.

Madencilerin genellikle varsayılan giriş bilgileri vardır (örneğin kullanıcı adı/şifre: root/root). Ancak güvenlik için bu bilgileri hemen değiştirmeniz önerilir.

Bitcoin Madencilik Havuzu Seçimi

Yeni başlayan madenciler, havuzları seçerken aşağıdaki kriterleri değerlendirmelidir:

Komisyon oranları

Ödeme yapısı

Güvenlik önlemleri

Sunucu konumu

En iyi Bitcoin madencilik havuzlarından bazıları:

F2Pool

Foundry USA Pool

Slush Pool

Bir havuz seçtikten sonra, kullanıcı adı ve şifre içeren bir hesap oluşturmalısınız. Kullanıcı adınız genellikle havuz hesap adınız + işçi adı (örneğin: “hesap_adı.madenci_adı”) şeklinde olur. Şifre, havuzun belirlediği herhangi bir değer olabilir.

Madencinin Yapılandırılması

Madencilik havuzunun web sitesine giderek Stratum adresleri listesini bulun. Stratum, madencinizin işlem gönderip almasını sağlayan bir URL protokolüdür. Havuzların genellikle genel bir Stratum adresi olsa da, en yakın sunucuyu seçmek daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Madencinizin ayarlar bölümüne girerek seçtiğiniz havuzun Stratum adresini, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Ayarları kaydettikten sonra madenciniz, hash gücünü havuza yönlendirmeye başlar.

Bitcoin Cüzdan Bağlantısı

Kazançlarınızı almak için Bitcoin cüzdanınızı havuz hesabınıza bağlamanız gerekir. Çoğu havuz, kullanıcıların minimum ödeme eşiği belirlemesine izin verir. Bu sayede, kazançlarınız cüzdanınıza belirli bir miktara ulaştığında aktarılır.

Henüz bir cüzdanınız yoksa, sıcak ve soğuk cüzdanlar arasındaki farkları incelediğimiz “2025 Yılında En İyi Bitcoin Cüzdanları” başlıklı rehberimize göz atabilirsiniz.

Madenciliği Başlatma

Konfigürasyon tamamlandıktan sonra madenciniz, çözülen kriptografik bulmacalara katkıda bulunduğunu kanıtlayan işlem birimlerini (shares) havuza gönderir. Havuza katılan tüm madencilerin işlem gücü birleştirilerek blok bulunmaya çalışılır. Başarıyla yeni bir blok kazıldığında, katkınıza oranla ödül kazanırsınız.

Madencinizin performansını kendi kontrol paneli veya havuzun web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Bitcoin Madencilik Havuzlarında Ödüller Nasıl Dağıtılır?

Ödüller için üç tür ödeme modeli vardır. Her bir yaklaşım, ücretler, ödüller ve riskler konusunda belirli avantajlar ve dezavantajlar sunar:

Pay-Per-Share (PPS): PPS modelinde, madencilik donanımınızın havuza gönderdiği her bir hisse için sabit, önceden belirlenmiş bir ödeme alırsınız. Havuz işletmecisi, bir blok bulunup bulunmama riskini üstlenir ve size öngörülebilir ve düzenli bir gelir sağlar.

Full Pay-Per-Share (FPPS): FPPS, PPS modelini geliştirir ve her hisse için sabit bir ödeme yaparak, blok ödülüne ek olarak tahmin edilen işlem ücretleri payını da içerir. Bu yöntem, işlem ücreti gelirlerinin değişkenliğini yumuşatarak daha öngörülebilir kazançlar sağlar, ancak havuz işletmecisi daha fazla risk aldığı için biraz daha yüksek ücretlerle gelebilir.

Pay-Per-Last-N-Shares (PPLNS): Bu yöntem, yalnızca havuz bir blok bulduğunda ödeme yapar ve ödüller, tüm madencilerin son N hisseye göre orantılı olarak dağıtılır. Ödülünüz dalgalanabilir. Eğer havuz şanssızsa veya bir blok bulunmadan önce bağlantınız kesilirse, o dönemdeki kazancınız düşük veya sıfır olabilir. Ancak zaman içinde, bu yöntem şanslı dönemlerde daha yüksek ödüller verebilir.

Uygun Ödeme Modelini Seçme

Ödül dağıtım modelini seçmek, doğru havuz seçmek kadar önemlidir. Dört ana faktörü göz önünde bulundurmak gerekir: risk toleransı, ücretler, madencilik hedefleri ve operatöre bağlılık. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

PPS ve FPPS , sabit bir gelir isteyen ve blok keşfiyle bağlantılı dalgalanmalardan kaçınmak isteyenler için uygundur. Ancak PPS ve FPPS havuzları genellikle daha yüksek ücretler alır çünkü daha fazla risk üstlenirler, ancak katılımcılara blok keşfi ne olursa olsun ödeme yaparlar.

PPLNS havuzları daha düşük ücretler sunar, ancak çok daha volatil olabilir. Havuzun blok bulma sıklığına bağlı olarak ödeme tutarı düzensiz olabilir. Yani, daha fazla blok bulunduğunda kazançlar artar.

Genel olarak, bir madencinin PPS veya FPPS seçmesinin iki nedeni olabilir: ya sınırlı kaynakları vardır ya da öngörülebilir, düzenli gelir ister. Ancak, önemli miktarda hashing gücüne ve kaynağa sahip olanlar, genellikle daha büyük kazançlar elde etmek için PPLNS‘i tercih ederler. Bu, boğa piyasasında toplam kazancı maksimize ederken, kısa vadeli belirsizliği kabul etmek anlamına gelir ve en büyük ödülleri elde etme karşılığında yapılır.

Bitcoin Madencilik Havuzları Kullanmanın Riskleri

Bir BTC madencilik havuzu kullanırken, madencilerin dikkat etmesi gereken üç ana risk vardır:

Güç yoğunlaşması: Büyük havuzların Bitcoin ağının toplam hash gücünde büyük bir paya sahip olabileceği sır değil. Bu tür bir güç yoğunlaşması, merkeziyetsizliğin amacını bozar, çünkü birkaç varlık, işlem doğrulama ve blok üretiminde artan etkiye sahip olur.

Bir diğer risk ise zincir ve havuz manipülasyonudur. Havuzlar, geçerli blokları saklama ya da belirli işlemleri sansürleme gibi etik olmayan uygulamalara başvurabilir, bu da ağın güvenliğini ve güvenilirliğini tehlikeye atabilir. Ayrıca, operatörler ödül dağıtımı üzerinde önemli bir kontrol sahibi olduğundan, dürüst olmayanlar ödemeleri manipüle edebilir, ödülleri geciktirebilir veya katılımcıların fonlarıyla kaybolabilirler (buna “exit scam” denir).

Güvenlik endişeleri: Herhangi bir madencilik havuzunu değerlendirirken, süreklilik geçmişini, güvenlik önlemlerini (örneğin, gelişmiş Dağıtık Hizmet Reddi – DDoS koruması) ve potansiyel tehditlerle nasıl başa çıktığını doğrulamak akıllıca olacaktır. Bu anlamda, güvenli ve güvenilir bir havuz, kazançlarınızı ve operasyonel sürekliliğinizi korur.

Sürekli kesintilere uğrayan bir havuz (çoğunlukla DDoS saldırıları nedeniyle) sunucu kesintilerine yol açabilir, bu da karları etkileyebilir. Örneğin, 2020 yılında o dönemin en büyük Bitcoin madencilik havuzlarından biri olan Poolin, DDoS saldırısına uğramış ve havuzun sunucuları kötü niyetli trafikle dolmuştu. Bu da kesintilere ve katılımcı madencilerin gelir kaybına yol açtı.

Havuz itibarı: Yukarıdakilerin yanı sıra, bir havuza katılmadan önce havuzun itibarı ve işlem geçmişini araştırmak her zaman temel bir adımdır.

Ancak, yine de, saygın bir madencilik havuzunun şüpheli davranışlarda bulunmayacağına dair bir garanti yoktur. Örneğin, ağ hash oranında lider bir madenci olan F2Pool, 2023 yılında ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulanan adreslerle bağlantılı işlemleri filtrelemeye başladığında eleştirildi. Havuz, bloklarında belirli işlemleri hariç tutmuş ve dış uyum önlemleri uygulamıştı. Bu, Bitcoin’in sansür direnci ilkesine ters düşüyordu ve topluluk tarafından tepkiyle karşılandı. F2Pool, sonunda filtreleme yamasını durdurdu, ancak durumun özeti değişmedi.

En İyi Bitcoin Madencilik Havuzları

Aşağıda, hash gücü, popülerlik, ödemeler ve ücretler, güvenlik ve diğer önemli faktörler gibi kriterlere göre en iyi Bitcoin madencilik havuzlarından bazıları listelenmiştir.

Foundry USA

Foundry USA, 2025 yılı itibarıyla Bitcoin ağının %30’undan fazlasını kontrol eden en büyük Bitcoin madencilik havuzudur.

Öne Çıkan Özellikler

Kurumsal düzeyde hizmetler : Standart havuz işlemlerine ek olarak, Foundry, büyük ölçekli işletmelere yönelik olarak hazine yönetimi, BTC saklama ve türev ürünler sunmaktadır.

: Standart havuz işlemlerine ek olarak, Foundry, büyük ölçekli işletmelere yönelik olarak hazine yönetimi, BTC saklama ve türev ürünler sunmaktadır. Güvenlik ve uyum : Foundry, SOC 2 Tip 1 ve Tip 2 sertifikalarına sahiptir; bu da güçlü iç kontrol ve operasyonları ifade eder. Ayrıca, tüm üyelerin havuza katılmadan önce Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklama (AML) gereksinimlerini yerine getirmeleri gerekir. Bu durum anonimliği tercih eden madenciler için caydırıcı olabilir, ancak perakendeciler ve madencilik şirketleri için daha güvenli bir ortam sağlar.

: Foundry, SOC 2 Tip 1 ve Tip 2 sertifikalarına sahiptir; bu da güçlü iç kontrol ve operasyonları ifade eder. Ayrıca, tüm üyelerin havuza katılmadan önce Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklama (AML) gereksinimlerini yerine getirmeleri gerekir. Bu durum anonimliği tercih eden madenciler için caydırıcı olabilir, ancak perakendeciler ve madencilik şirketleri için daha güvenli bir ortam sağlar. Şeffaflık ve güvenilirlik: Ayrıntılı ücret yapıları, dışa aktarılabilir veriler ve derinlemesine analizler sunar. Bu, madencilerin performanslarını çok daha verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve takip etmelerini sağlar.

Ücretler ve Ödeme Yöntemleri: Foundry USA, madencinin çeyreklik ortalama hash gücüne göre ücretleri ayarlayan kademeli bir yapı sunar. Kesintiler, FPPS ödemelerinden yapılır ve yeni çıkarılan Bitcoin’i, örneğin blok sübvansiyonlarını ve işlem ücretlerini içerir. FPPS altında, madenciler düzenli ve öngörülebilir ödemeler alır ve bu ödemeler günlük olarak yapılır.

Ayrıca, 0.001 BTC’lik bir minimum ödeme eşiği, Foundry’yi daha küçük ölçekli operasyonlar için erişilebilir kılar ve büyük miktarda hash gücü katkı sağlamayanlar için bile sık sık dağıtımlar yapılmasına olanak tanır.

Hash Gücü ve Desteklenen Ekipman: Foundry USA, Bitcoin ağına yaklaşık 277 ile 280 EH/s arasında katkı sağlamakta olan en büyük madencilik havuzudur. Bu, blokları hızlı bir şekilde bulduğu anlamına gelir ve katılımcı madenciler için güvenilir ödemeler sağlar.

Havuz, Antminer S19 modelleri, WhatsMiner M50 serisi ve AvalonMiner cihazları gibi popüler ASIC madencilik makinelerini destekler.

Artılar:

İşlem ücretlerini içeren stabil FPPS ödemeleri.

SOC sertifikaları ve güçlü uyum önlemleri ile yüksek güvenlik.

Kurumsal hizmetler, kredi, saklama ve gelişmiş finansal ürünler sağlama.

Madenciler için gelişmiş analiz ve araçlar.

Eksilerİ:

KYC/AML gereksinimleri, bazı madenciler için caydırıcı olabilir.

Ağ hash gücünün üçte birinden fazlasını elinde bulundurmak, havuzun Bitcoin ağı üzerinde büyük bir etkisi olduğu anlamına gelir.

AntPool

AntPool, 2014 yılında Bitmain Technologies tarafından başlatılan ve Bitcoin madenciliği havuzları arasında en etkili olanlardan biri olarak kalmaya devam etmektedir.

2025 başı itibarıyla, ağın toplam hash gücünün yaklaşık %19’unu kontrol etmektedir ve madencilere sağlam bir altyapı ile çeşitli ödül yapılarına sahip imkanlar sunmaktadır. Ana odak noktası Bitcoin olsa da, AntPool diğer proof-of-work (PoW) kripto paralarını da desteklemektedir.

Öne Çıkan Özellikler

Çoklu para birimi desteği : Bitcoin dışında, AntPool Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin gibi popüler PoW seçeneklerini de desteklemektedir.

: Bitcoin dışında, AntPool Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin gibi popüler PoW seçeneklerini de desteklemektedir. Küresel sunucular : AntPool, dünya çapında sunucular işletmekte ve bu sayede gecikmeyi ve geçersiz payları azaltmaktadır. Bu ağ tasarımı, madencinin coğrafi konumundan bağımsız olarak daha stabil bir performans sağlar.

: AntPool, dünya çapında sunucular işletmekte ve bu sayede gecikmeyi ve geçersiz payları azaltmaktadır. Bu ağ tasarımı, madencinin coğrafi konumundan bağımsız olarak daha stabil bir performans sağlar. Günlük ödemeler ve güvenilirlik : Bir madencinin bakiyesi 0.001 BTC’ye ulaştığında, kazançlar her 24 saatte bir gönderilir. Güvenlik önlemleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), DDoS koruması ve cüzdan kilitleri bulunur; bu önlemler kullanıcı hesaplarını korur.

: Bir madencinin bakiyesi 0.001 BTC’ye ulaştığında, kazançlar her 24 saatte bir gönderilir. Güvenlik önlemleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), DDoS koruması ve cüzdan kilitleri bulunur; bu önlemler kullanıcı hesaplarını korur. Madenciler için araçlar ve kaynaklar: Gösterge paneli, gerçek zamanlı hash gücü metrikleri, ayrıntılı gelir geçmişleri ve entegre kârlılık hesaplayıcıları sunar. Bu özellikler, izlemeyi basitleştirir ve kullanıcıların operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Ücretler ve Ödeme Yöntemleri AntPool, üç ödeme planı sunar ve her biri farklı ücretlerle gelir, bu da bireysel kazançları etkiler:

PPLNS : %0 ücret (işlem ücretleri dahil değildir).

: %0 ücret (işlem ücretleri dahil değildir). PPS+ : %2,5 ücret.

: %2,5 ücret. FPPS: %4 ücret.

Madenciler, 0.001 BTC’yi geçtiklerinde ödeme alırlar. Bu eşiğe ulaştıktan sonra, dağıtımlar her gün yapılır.

Hash Gücü ve Desteklenen Ekipman: Yaklaşık 132,7 EH/s’lik bir çıktıya sahip olan AntPool, toplam Bitcoin ağının %19’una yakın bir hash gücü katkısı sağlamaktadır. AntPool, Bitmain’in Antminer serisi (S19 Pro, S19 XP), WhatsMiner (M50) ve AvalonMiner cihazları gibi birçok ASIC madenciliği cihazını kabul etmektedir. Bitmain tarafından geliştirilmiş olsa da, diğer SHA-256 ASIC makineleri de sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.

Artıları:

Birçok ödeme modeli sunulması.

PPLNS için %0 ücret (işlem ücretleri dahil değildir).

Bitmain’in uzun süredir süregelen madencilik uzmanlığına sahip olması.

Gecikmeyi azaltmak için küresel sunucu altyapısı.

Eksileri:

FPPS’in bazı alternatiflere kıyasla daha yüksek bir ücreti vardır (%4).

Büyük hash gücü payı, merkeziyetçilik endişelerini artırabilir.

Bazı kullanıcılar, arayüzün diğer havuzlara göre daha az kullanışlı olduğunu düşünüyor.

ViaBTC

ViaBTC, sağlam altyapısı, geniş coin desteği ve madenciler için sunduğu kapsamlı kaynaklar ve araçlarla tanınan en iyi kripto madenciliği havuzlarından biridir.

Çin merkezli olan ViaBTC, 2025 başı itibarıyla Bitcoin madenciliği havuzları arasında dünya çapında üçüncü sırada yer almakta olup, ağın toplam hash gücünün yaklaşık %14’ünü kontrol etmektedir. BTC’ye ek olarak, ViaBTC birçok diğer PoW kripto para birimini de desteklemektedir.

Öne Çıkan Özellikler

Geniş varlık yelpazesi : ViaBTC, BTC, BCH, LTC/DOGE (birleşik madencilik), ZEC ve DASH dahil olmak üzere 20’den fazla kripto varlığını desteklemektedir.

: ViaBTC, BTC, BCH, LTC/DOGE (birleşik madencilik), ZEC ve DASH dahil olmak üzere 20’den fazla kripto varlığını desteklemektedir. Küresel sunucular : Dağıtık sunucular, gecikmeyi en aza indirir ve farklı bölgelerdeki katılımcılar için stabil bağlantılar sağlar.

: Dağıtık sunucular, gecikmeyi en aza indirir ve farklı bölgelerdeki katılımcılar için stabil bağlantılar sağlar. Otomatik dönüşüm : Madencilerin BTC kazançlarını manuel olarak takas etmeleri gerekmez, havuz kazançlarını otomatik olarak dönüştürebilir.

: Madencilerin BTC kazançlarını manuel olarak takas etmeleri gerekmez, havuz kazançlarını otomatik olarak dönüştürebilir. Güvenlik önlemleri : ViaBTC, hesap korumasını artırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), çok düzeyli risk kontrol sistemleri ve cüzdan kilitleri uygular.

: ViaBTC, hesap korumasını artırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), çok düzeyli risk kontrol sistemleri ve cüzdan kilitleri uygular. Gelişmiş araçlar ve bulut madenciliği: Havuz, gerçek zamanlı performans takibi, mobil uygulamalarla hareket halindeyken izleme ve fiziksel ekipmana sahip olmadan madencilik yapmak isteyenler için bulut madenciliği özelliği sunar.

Ücretler ve Ödeme Yöntemleri ViaBTC, madenciler için PPS ve PPLNS ödeme yöntemleri sunar, sırasıyla %4 ve %2 ücret alınır.

Hash Gücü ve Desteklenen Ekipman ViaBTC, yaklaşık 83,5 EH/s’lik bir hash gücü katkısı sağlar, bu da Bitcoin’in toplam hash gücünün yaklaşık %14’üne denk gelir.

Ayrıca, ViaBTC Bitcoin ve diğer SHA-256 kripto paraları için ASIC madencileri ve Ethereum Classic (ETC) veya Zcash (ZEC) gibi altcoinler için GPU rig’lerini destekler. PhoenixMiner veya T-Rex Miner gibi madencilik yazılımları için çeşitli kurulum kılavuzları da sunmaktadır.

Ödeme için varsayılan minimum eşik 0.0001 BTC’dir, bu da havuzu daha küçük ölçekli katılımcılar için erişilebilir kılar. Madenciler, bu miktarı aştıklarında ödeme alırlar ve dağıtımlar genellikle günlük olarak işlenir.

Artıları ve Eksileri Artılar açıklamalı:

Çeşitlendirme için birden fazla kripto para birimi desteği

Farklı ödeme yöntemleri

Küçük madenciler için düşük ödeme eşiği

Güçlü güvenlik özellikleri

Kullanıcı deneyimini basitleştiren otomatik dönüşüm ve diğer araçlar

Eksiler açıklamalı:

PPS ücretleri, çoğu rakibe göre daha yüksektir

Bulut madenciliği, genellikle piyasa volatilitesi ile ilişkilendirildiği için hala riskli olarak kabul edilmektedir

Luxor Mining Pool

2018 yılında kurulan Luxor Mining Pool, Kuzey Amerika merkezli bir operasyon olup, Full Pay Per Share (FPPS) modeli ve çok sayıda kripto para desteği ile tanınmaktadır.

Bitcoin hash gücü bazı pazar lideri havuzlardan daha düşük olsa da, Luxor, saatlik ödeme isteyen, rekabetçi ücretler ve Catalyst gibi ekstra hizmetler arayan madenciler için güçlü bir seçenek olmaya devam etmektedir. Catalyst, altcoin’leri madencilik yaparken Bitcoin ödemesi almayı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

Catalyst hizmeti : Çoklu-coin madencileri, Zcash veya Dash gibi coinlere hash gücünü yönlendirebilir ancak Bitcoin ödemelerini tercih edebilir, böylece farklı ağlar arasında portföy yönetimini basitleştirir.

: Çoklu-coin madencileri, Zcash veya Dash gibi coinlere hash gücünü yönlendirebilir ancak Bitcoin ödemelerini tercih edebilir, böylece farklı ağlar arasında portföy yönetimini basitleştirir. Küresel sunucular : Asya, Avrupa ve Amerika’da bulunan sunucular, gecikmeyi azaltmaya ve dünya çapında madencilerin çalışma süresini artırmaya yardımcı olur.

: Asya, Avrupa ve Amerika’da bulunan sunucular, gecikmeyi azaltmaya ve dünya çapında madencilerin çalışma süresini artırmaya yardımcı olur. Gelişmiş analiz ve geliştirici araçları : Luxor’un kontrol paneli, detaylı performans takibi, özel entegrasyonlar için API ve gerçek zamanlı izleme için kullanıcı dostu kaynaklar sunar.

: Luxor’un kontrol paneli, detaylı performans takibi, özel entegrasyonlar için API ve gerçek zamanlı izleme için kullanıcı dostu kaynaklar sunar. Güvenlik : Havuz, SOC 2 Tip 2 sertifikasına sahiptir, hesapları 2FA ile güçlendirir ve madenci verilerini korumak için bulut yedekliliği sağlar.

: Havuz, SOC 2 Tip 2 sertifikasına sahiptir, hesapları 2FA ile güçlendirir ve madenci verilerini korumak için bulut yedekliliği sağlar. Vergi raporlama entegrasyonu: Madenciler, Luxor’un önerdiği platformlarla ortaklık kurarak kripto para gelirleri için vergi beyannamelerini otomatikleştirebilir, uyum sürecini basitleştirir.

Ücretler ve Ödeme Yöntemleri Havuz, Bitcoin için sadece FPPS sistemi altında %0,7 ücret alır ve blok ödülleri ve işlem ücretleri dahil olmak üzere gönderilen paylara dayalı saatlik ödemeler sağlar. Altcoinler için ücret yapısı değişebilir, çünkü bazı altcoinler PPS veya PPLNS modellerini kullanmaktadır (PPLNS için bazen %0).

Luxor’un FPPS altındaki %0,7’lik ücreti, özellikle tam ödeme başına ödeme yapan havuzlarla kıyaslandığında oldukça rekabetçidir.

Hash Gücü ve Desteklenen Ekipman Luxor, Bitcoin ağına yaklaşık 20 EH/s katkıda bulunur, bu da bazı daha büyük rakiplerinin gerisinde olsa da Kuzey Amerika’da etkili bir konumda olmasını sağlar.

Havuz, öncü ASIC madencileriyle çalışmaktadır:

Bitmain Antminer (örneğin, S19 Pro, S19 XP).

(örneğin, S19 Pro, S19 XP). WhatsMiner (örneğin, M50 serisi).

(örneğin, M50 serisi). AvalonMiner cihazları

Ayrıca Catalyst özelliği altında bazı altcoinler için GPU madenciliği de desteklenmektedir. Bitcoin için minimum ödeme eşiği 0.004 BTC’dir.

Artıları:

Rekabetçi %0,7 FPPS ücreti.

Stabil kazançlar için saatlik ödemeler.

Catalyst hizmeti, altcoin kazançlarını Bitcoin’e dönüştürür.

Güçlü güvenlik (SOC 2 Tip 2, 2FA).

Geliştirici dostu API ile gelişmiş analizler.

Eksilerİ:

Yaklaşık 20 EH/s dolayısıylaFoundry USA veya AntPool gibi büyük havuzlardan daha küçük.

Yüksek ödeme eşiği (0.004 BTC), küçük ölçekli madenciler için daha az pratik olabilir.

Birleştirilmiş madencilik desteği yok (tek bir algoritma altında birden fazla coin madenciliği yapılamaz).

F2Pool

F2Pool, piyasanın en uzun süreli ve en çeşitli kripto para madenciliği havuzlarından biridir. 2013 yılında kurulan havuz, Bitcoin, Ethereum PoW (ETHW), Litecoin (LTC) ve çok sayıda diğer dijital varlık dahil olmak üzere 40’tan fazla kripto para birimini desteklemektedir.

Öne Çıkan Özellikler

Çoklu-para birimi desteği : F2Pool, 40’tan fazla kripto parayı desteklemektedir. Bu altcoinler için farklı donanımlar da uyumludur.

: F2Pool, 40’tan fazla kripto parayı desteklemektedir. Bu altcoinler için farklı donanımlar da uyumludur. Gelişmiş araçlar : F2Pool, gerçek zamanlı hash oranı takibi, gelir geçmişi ve kârlılık projeksiyonları gibi derinlemesine istatistikler sunar. Ayrıca, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla çapraz platform erişimini destekleyerek madencilerin operasyonlarını kolayca takip etmelerini sağlar.

: F2Pool, gerçek zamanlı hash oranı takibi, gelir geçmişi ve kârlılık projeksiyonları gibi derinlemesine istatistikler sunar. Ayrıca, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla çapraz platform erişimini destekleyerek madencilerin operasyonlarını kolayca takip etmelerini sağlar. Güvenlik önlemleri: Güçlü DDoS savunmaları ve güvenli ödeme sistemleri, kesintileri en aza indirmeye yardımcı olur. Şirketin, neredeyse bir on yıl süren tecrübesi, güvenilir altyapısına ve olası tehditlere hızlı yanıt verme yeteneğine işaret eder.

Ücretler ve Ödeme Yöntemleri: F2Pool, kullanıcının ihtiyacına göre üç farklı ödeme modeli sunmaktadır: PPS+, FPPS ve PPLNS.

F2Pool’un Bitcoin madenciliği ücretleri, ödeme modeline bağlı olarak değişir; genellikle PPLNS için %2’den FPPS için %4’e kadar çıkmaktadır. Bu, bazı daha küçük havuzlara kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak birçok madenci, havuzun istikrarını ve güvenilirliğini buna değecek kadar önemli bulmaktadır. Yine de, her şey kullanıcının hedeflerine ve ihtiyaçlarına bağlıdır.

Bitcoin madencileri, varsayılan olarak 0.005 BTC’lik bir ödeme eşiği bekleyebilir ve bu eşiği hesap ayarlarında kendi tercihleri doğrultusunda değiştirebilirler.

Hash Gücü ve Desteklenen Ekipman: F2Pool, 2025 yılında Bitcoin ağının toplam hash gücünün yaklaşık %10’unu sağlar, bu da yaklaşık 81.4 EH/s’ye denk gelmektedir. Bu, havuzun genellikle blokları hızlı bir şekilde bulmasını sağlar. Ayrıca, Antminer S19 serisi gibi modern ASIC cihazları ile uyumludur ve F2Pool, bazı altcoinler için GPU madenciliğini de desteklemektedir.

Artıları ve Eksileri Artılar açıklamalı:

2013’ten beri sağlam bir geçmiş.

Madenciliği yapılabilen geniş bir kripto para yelpazesi.

Kapsamlı madencilik istatistikleri ve gerçek zamanlı izleme.

Güçlü güvenlik ve DDoS korumaları.

Eksiler açıklamalı:

Bazı rakip havuzlara göre daha yüksek ücretler.

Bitcoin’in merkeziyetsiz doğasıyla çelişen tartışmalı uygulamalarda yer almış, bu da Bitcoin madenciliğinde merkezileşme endişelerine yol açmıştır.