Yapay zeka (AI) odaklı kripto paralar, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 7,8 değerlendi. Söz konusu coin’lerin toplam piyasa değeri 20 milyar dolar ölçülüyor.

Yapay zeka ile ilişkili kripto paralar, 2024’te etkileyici bir performans gösterdi. Kripto paraların tümü, yıl başından beri toplamda yüzde 76 değer kazandı.

AI odaklı kripto paralar, günlük bazda ise yüzde 7’nin üzerinde yükseliş gösterdi. Kripto paraların piyasa değeri de 19,8 milyar dolara ulaştı.

2024’ün Kazananı Yapay Zeka (AI) Odaklı Kripto Paralar

Girişimci ve Bitcoin yatırımcısı Lark Davis, X’te paylaştığı gönderisinde kripto paralar arasında 2024’ün en iyi performansını gösterenleri AI odaklı coin’ler olduğunu açıkladı.

Worldcoin, Fetch.AI ve SingularityNET gibi AI odaklı kriptolar, son haftalarda iki haneli değer artışları kaydetti.

Bir milyar kullanıcıya ulaşarak geniş bir kimlik ve finans ağı inşa etmeyi hedefleyen Worldcoin (WLD), son dört haftada yüzde 233 değerlendi. Kripto para, 25 Şubat’ta fiyat rekoru kırarak 9,449 dolara ulaştı. Fakat Elon Musk’ın OpenAI’a açtığı dava, ralliyi kesintiye uğrattı.

SingularityNET’in kripto parası AGIX, art arda beş hafta yükselişin ardından 1 dolara yaklaştı. Geçtiğimiz 30 günde yüzde 250’ye yakın değer kazanan AGIX, haber yayın saati itibarıyla 0,86 dolardan işlem görüyor.

Fetch.AI’nin kripto parası FET de önemli bir yükseliş trendinde. 1 Mart’ta rekor kıran FET, 1,74 dolara kadar yükseldi. Kripto paranın aylık değer artışı yüzde 216 ölçülüyor.

CoinGecko verilerine göre, AI odaklı coin’ler arasında en büyük günlük yükselişi yüzde 22 ile Balance AI, yüzde 12 ile Octavia ve yüzde 26,4 ile Chacedot yakaladı.

AI odaklı coin’lerin ralliye başlaması, OpenAI’nin Sora’yı piyasaya sürmesiyle ilişkilendiriliyor. Ayrıca şirketin CEO’su Sam Altman, trilyonlarca dolar yatırım alacaklarını duyurdu.

NVIDIA’nın gelirleri de beklentileri aştı. Şirketin piyasa değeri, yalnızca bir günde 272 milyar dolar arttı. NVIDIA, çip üretimi sayesinde AI gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla şirketin başarısı, AI kripto piyasasının da pozitif etkiliyor.

Gelişen Memecoin Dünyası

Kripto para piyasasının toplam değeri, FTX’in iflası öncesi döneme geri dönerek yeniden 2,4 trilyon doları geçti. Önde gelen memecoin’ler de aradan geçen sürede kaybettikleri değeri geçtiğimiz haftalarda geri kazandı.

Bonk (BONK), zirve yaptıktan sonra yüzde 30 değer kaybetmesine rağmen, şubat ayını yüzde 100’ün üzerinde değer artışı ile kapattı. Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz bir haftada neredeyse yüzde 40, Dogecoin (DOGE) ise yüzde 45 değer kazandı.

Memecoin piyasasının değeri, son 24 saatte toplamda yüzde 39 artarak 44,38 milyar dolara ulaştı. Piyasanın değer artışını başarıyla piyasaya sürülen yeni memecoin’ler de destekledi. Hem Baby Shiba Inu hem de Turbo, bir haftada yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı. SHIB ise %68 oranında değer kazandı.