2024’te yakından takip edilmesi gereken 5 kripto para nedir merak ediyor musunuz? Sizin için ChatGPT’ye sorduk.

Kripto sektöründeki uzmanların birçoğu, önümüzdeki 12 aya ilişkin görüşlerini açıkladı. Çoğunun görüşü ise pozitif.

Uzman görüşleri arasındaki en yaygın neden olarak Bitcoin öne çıkıyor. Kripto para, Nisan 2024’te dördüncü halving’i yaşayacak ve ağın blok ödülleri yarı yarıya azalacak. Bir diğer deyişle, madencilerin satabileceği arzda yüzde 50 düşüş olacak. Bu da talep aynı kalsa dahi, BTC fiyatı yükselebilir demek. Piyasa böyle çalışıyor.

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Öte yandan, talep tarafında da ocak ayında büyük gelişmeler yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), nihayet spot Bitcoin ETF’lerini onayladı. Böylece ABD’li vatandaş ve kuruluşlar, denetlenen ve tanınmış geleneksel bir yatırım aracı yoluyla BTC’ye erişme imkanına erişmiş oldu. Çoğu uzman bu durumun uzun vadede BTC’ye olan talebi artıracağına inanıyor.

Kimi analistlere göre bahsedilen bu iki faktör, piyasayı tam anlamıyla yaklaşan fırtınaya hazırlıyor. Geleceği parlak görünen Bitcoin’in yanı sıra, aynı süreçte yakından izlenmesi gereken beş altcoin’i de sizler için incelemeye karar verdik.

Bu yolda danıştığımız ise yapay zeka (AI) tabanlı sohbet botu ChatGPT oldu. Ne dediğine bir bakalım.

Ünlü uzmanlar tarafından hazırlanan listeyi daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

Ether (ETH)

ChatGPT’nin Ether’i 2024’ün en önemli altcoin’i olarak konumlandırması sürpriz olmadı.

“DeFi ekosistemini domine etmesiyle ve ölçeklenebilirliği yüksek hisse ispatı (PoS) algoritmasına geçmesiyle bilinen Ethereum, blockchain alanında kilit bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Piyasa değeri yüksek kripto paraya ciddi bir değer kilitlenmiş durumda.”

ETH için gelecekte yatırımıcıların kripto parayla etkileşimini kökten değiştirebilecek bir gelişme yaşanması da söz konusu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonnu (SEC), spot ETH ETF için birçok başvuruyu bekletiyor. Çoğu uzman, spot Bitcoin’lerin onaylandığı da göz önüne alarak, Ethereum ETF’lerinin onaylanmasını yüksek ihtimal görüyor.

ETH için açıklanan güncel fiyat tahminlerinden ilginç bir tanesi, kripto paranın 2024 içinde 10 bin doları geçebileceğini öngörüyor.

Solana (SOL)

Solana 2024’te adeta patlama yaşadı. Yeni yılda 100 doların üzerine çıkan altcoin, hala bu seviyenin üzerinde seyrediyor. Kripto para, piyasa değeri bakımından en büyük 10 arasında açık ara en iyi performansı gösteren altcoin konumunda.

Tıpkı Ethereum gibi Solana da canlı ve hızla büyüyen bir DeFi ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

“Yüksek hızlı ve düşük ücretli işlemleriyle övülen Solana’nın ağ faaliyetlerinde artış gözlendi. Blockchain, Ethereum’un başlıca rakiplerinden biri olmayı sürdürüyor. Etkileyici bir performans sergileyen Solana, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen güçlü bir alım baskısı görmeye ve değer artışı göstermeye devam etti.”

ChatGPT’nin bahsettiği zorluklar, ağın sık sık yaşadığı hizmet kesintileri olabilir.

Solana, geçtiğimiz hafta da saatler süren bir kesinti yaşamıştı.

Polkadot (DOT)

Kripto paranın 2023’teki yetersiz performansı düşünüldüğünde, listede yer bulması kimileri için şaşırtıcı olabilir. 2023’e 4,6 dolarda başlayan DOT, aradan geçen sürede mevcut durumda işlem gördüğü 7 dolar bandına yükseldi. Kötü sayılamayacak bu performans, yine de diğer birçok altcoin’in gerisinde kalıyor.

ChatGPT, DOT ile ilgili şöyle bir yorumda bulundu:

“Sunduğu birlikte işlerlik ve farklı blockchain’leri bağlama özelliğiyle bilinen Polkadot, ağ faaliyetleri ve iş birlikleri açısından büyüme gösterdi. Teknolojik gelişmeler konusundaki beklentiler, onu yakından izlenmeye değer bir coin yapıyor.”

Chainlink (LINK)

Sektörü son dört yıl içinde izlemiş herkesin dikkatini çeken LINK, 2024’te de yakından takip edilmesi gereken bir kripto para.

Son dönemde artan bir rekabet ile karşı karşıya olan Chainlink, yine de en büyük merkeziyetsiz kahin (oracle) ağı olarak DeFi sektöründe kritik bir rol oynamayı sürdürüyor. Kısaca açıklamak gerekirse, Chainlink blockchain ağları ve dış dünya arasındaki iletişimi sağlıyor. Bu, DeFi altyapısının vazgeçilmez bir parçası.

ChatGPT, onu 2024’ün önde gelen altcoin’leri listesinde dördüncü olarak listeliyor. Chainlink’i ADA izliyor.

Cardano (ADA)

Skandallar ile sarılı ve sektörün belki de en kutuplaştırıcı projesi olan Cardano, listede beşinci sırada yer alıyor.

“Bilimsel yaklaşımı ve sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanmasıyla öne çıkan Cardano, yol haritasını tamamlamak üzere. Yolun sonunda ekosistemi ve piyasa pozisyonunu önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme yaşanmış olabilir.”

Dikkat çekici Cardano fiyat tahminleriyle ilgilenenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

Ve Diğerleri

ChatGPT, listede yer almayan fakat izlenmeye değer diğer bazı kripto paralara da değindi:

Avalanche (AVAX)

Ripple (XRP)

Binance Coin (BNB)